Feriegæst gned øjnene en ekstra gang: Hvad hulen er det?

RØDHUS:Oscar Søndberg, dansker bosat i Norge, gned sig en ekstra gang i øjnene, da han og en veninde søndag middag luftede hund i det friske solskinsvejr på stranden i Rødhus.

I brændingen lå der en stor, sort tingest pakket ind i dæk og kæder. Anslået tre-fire meter lang og med en diameter på halvanden meter.

- Det lå bare der og skvulpede helt inde ved strandkanten. Så måtte vi jo ned og se, hvad fa'en det var. Jeg troede først, det var en mine, men vi kunne jo også godt se, at det var for stort til at være det, fortæller Oscar Søndberg, som siden sidste jul har haft sommerhus i Rødhus Klit.

Han tog nogle billeder af strandingsgodset og delte dem i Facebook-gruppen "Blokhus/Hune - Kun til INFO" ledsaget af spørgsmålet "nogen der ved hvad dette er".

Det er langt fra hver dag, det er ting som denne fender, der driver i land på den danske vestkyst. Foto: Oscar Søndberg

Det var der ret hurtigt nogle, der bød ind med, Det viser sig nemlig, at der er tale om en såkaldt Yokohama-fender, der bruges af store tankskibe som en slags kofanger eller støddæmper, når andre skibe lægger sig til i åben sø - f.eks. for at tanke.

Oscar Søndberg fortæller, at han havde tænkt tanken, at der var tale om fender. Men umiddelbart havde han slået det ud af hovedet.

- Jeg har selv set meget - og blandt andet sejlet som konstabel i to år på den danske ubåd "Springeren", før den blev lagt op. Og jeg har sgu aldrig set noget som den, fortæller Oscar Søndberg, som undrer sig over bildækkene, der er bundet på selve fenderen med kæder.

- For kæder mod et skibsskrog skraber og ridser i lakken, konstaterer han.

Strandfoged Keld Sørensen tænker stadig på den store hvalstranding i 2016 som det vildeste, han har oplevet. Arkivfoto: Henrik Bo

Keld K. Sørensen er strandfoged fra Blokhus til Tranum. Da Nordjyske søndag talte med ham, havde han ikke selv været en tur nede for at se til drivgodset.

- Men jeg kører da derned i morgen tidlig (mandag, red.) for at se, hvad det er, siger han.

Meget mod sædvane er han ikke blevet bestormet med opringninger fra folk på stranden, der som Oscar Søndberg har undret sig over, hvad det er, som er drevet i land.

- Folk plejer ellers at være meget hurtige til at ringe, afslører han.

Keld K. Sørensen betragter stadig den store finhval, som drev i land ved Blokhus i 2016 som det mest opsigtsvækkende, han har set ligge i brændingen i hans tid som strandfoged på den knap 10 km lange strækning fra Blokhus til Tranum.

- Det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Det var "once in af lifetime". Der er kun drevet fem af de store hvaler ind på den danske vestkyst siden 1789, konstaterer Keld K. Sørensen.

Han oplyser, at der er tre mulige scenarier for fender, som ligger og skvulper i strandkanten.

- Hvis det er noget af værdi, har jeg pligt til at fjerne det fra stranden og forsøge at finde en ejer. Lykkes det ikke, ryger det på auktion. Og har det ingen værdi, bliver det skrottet og smidt væk, forklarer strandfogeden.