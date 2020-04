Finhval vender hjem til Blokhus: Fra denne dato kan du komme tæt på - men ikke som før

BLOKHUS:Den 17 meter lange finhval, som i 2016 strandede ved Blokhus og blev undersøgt og parteret under stor bevågenhed, vender nu tilbage til sin "hjemby".

Skelettet udstilles i en container, der har været på rundtur og skulle have været tilbage i Blokhus i påsken. Her har det været noget af en attraktion, når det førhen har været udstillet. Det blev dog bremset på grund af corona-restriktioner, men en langsom genåbning af Danmark gør, at der nu kan bydes velkommen hjem:

Fra 5. maj til 29. juni vil finhvalen kunne ses på Blokhus Torv.

- Det har været en meget usædvanlig tid her på det sidste med corona – og man har helt sikkert kunne mærke, at noget har manglet i Blokhus. Blokhus er ikke helt intakt uden besøg fra finhvalen. Nu kommer den endelig hjem, og det er vi selvfølgelig utrolig stolte over, siger hval-koordinator hos Jammerbugt Kommune, Jannie Ratke.

På grund af risikoen for at sprede coronavirus vil det denne gang ikke være muligt at komme ind i selve containeren, som finhvalen er udstillet i. Men den kan ses gennem containerens vinduesparti og vil være oplyst hele døgnet, oplyses det i en pressemeddelelse torsdag.