Fire år efter Svinkløv-branden: Sikkerhed på gamle hoteller halter stadig

SVINKLØV:For fire år siden - natten til 26. september 2016 - nedbrændte det hæderkronede Svinkløv Badehotel.

Branden kunne nemt have kostet liv, mente blandt andre flere af hotellets gæster. Og efter branden var der debat om, hvorvidt brandsikringen på ældre hoteller var god nok.

Det var brandsikkerheden ikke dengang på badehotellet i Svinkløv - og det er den fortsat ikke på mange andre gamle hoteller, mener Danske Beredskaber, en sammenslutning af de kommunale beredskaber i Danmark.

Trods debatten efter den voldsomme brand, der lagde det gamle Svinkløv Badehotel i ruiner, er brandsikrings-kravene til ældre hoteller og overnatningssteder ikke skærpet, påpeger Danske Beredskaber.

40 år gamle brandinstallationer

Et 40 år gammelt hotel er fortsat fuldt lovligt med 40 år gamle brandinstallationer, skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse og beretter:

På mange gamle hoteller og overnatningssteder findes kun et nødtryk, en alarmknap, der skal findes og aktiveres af en person, der først skal opdage og være sikker på, at noget er galt. Og ældre hoteller har ikke nødvendigvis en natportier.

Nyere alarmeringsanlæg går selv i gang, når der opstår brand, og advarer hotelgæsterne, som dermed får en chance for at redde sig ud i tide.

Danske Beredskaber mener, det er på høje tid at skærpe kravene til brandsikringen på ældre hoteller og overnatningssteder forbedres.

Brandsikkerhed er tilsyneladende ikke en prioriteret opgave. Det (er) både ærgerligt og risikabelt Danske Beredskaber

Sammen med hotellernes brancheforening Horesta har Danske Beredskaber udarbejdet konkrete forslag til, hvordan brandsikkerheden kan forbedres, så det ikke bliver for dyrt for hotellerne, samtidig med at sikkerhedsniveauet opgraderes til nutidig og acceptabel standard.

For over halvandet år siden skrev Danske Beredskaber og Horesta til boligministeren og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at præsentere forbedringsforslagene, men de har stadig ikke fået svar.

"Brandsikkerhed er tilsyneladende ikke en prioriteret opgave. Det (er) både ærgerligt og risikabelt", skiver Danske Beredskaber.

Et nyt og moderne Svinkløv Badehotel blev opført samme sted, som det gamle hotel nedbrændte. Det nye hotel åbnede i maj 2019.