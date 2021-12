Fire anholdt: Mand slået med bat

BROVST:En 30-årig mand blev torsdag aften klokken 22.05 overfaldet og slået med et bat. Overfaldet fandt sted på Stationsvej i Brovst, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Forholdsvis kort tid efter overfaldet anholdt politiet to mistænkte i nærheden af gerningsstedet, og senere på natten anholdt politiet yderligere to personer fra oplandet til Brovst, der også er mistænkt for at have medvirket til overfaldet på den 30-årige.

Alle fire sidder fredag morgen på politigården i Aalborg, hvor de skal afhøres for deres rolle i overfaldet. De er alle sigtet efter Straffelovens paragraf 245, den såkaldt grove voldsparagraf.

Politiet er ikke nået så langt i efterforskningen af voldssagen, at man kan sige noget om motivet til overfaldet,e ej heller om der er nogen relation mellem offeret og de fire mistænkte gerningsmænd, siger Mads Hessellund.

Først senere fredag, når afhøringerne er forbi, skal politiets jurister tage stilling til, om man vil begære nogen af de fire anholdte varetægtsfængslede.

Den 30-årige blev kørt til hospitalet efter overfaldet, hvor han fredag morgen stadig er indlagt. Hans er dog ikke kommet alvorligt til skade, oplyser Mads Hessellund.