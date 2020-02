Frontalsammenstød spærrer vej: En mand i kritisk tilstand

BIRKELSE:To biler stødte ved 16.45-tiden mandag eftermiddag sammen på Thisted Landevej ved Birkelse.

Det oplyser vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Politi, ambulance og Nordjyllands Beredskab var på stedet kort efter, oplyser vagtchefen.

5







Galleri - Tryk og se alle billederne.

En af de to bilers fører - en mand - er i kritisk tilstand ifølge vagtchefen kørt fra stedet i ambulance til Aalborg Universitetshospital med politieskorte, mens to personer i den modkørende bil er kommet lettere til skade. De er kørt til skadestuen på Aalborg Universitetshospital til et tjek for deres skader.

Thisted Landevej er helt spærret, fortæller Torben Larsen, der har en patrulje til at dirigere trafikken fra omkørslen ved Aabybro.

Herfra skal man køre ligeud og via Ryå for at komme omkring ulykkesstedet.

I forbindelse med frontalsammenstødet blev yderligere to biler impliceret i ulykken, da de ikke kunne undgå at køre ind i de to første biler. Ingen af personerne i de to biler sidst implicerede biler skulle være kommet noget til.

En tilkaldt bilinspektør er igang med undersøgelser på stedet, hvorfor vejen stadig er spærret.

Politiet forventer først vejen ryddet igen ved 17.45-tiden.