Fire ejendomme rives ned for at gøre plads til Aldi

FJERRITSLEV: Aldi bygger ny butik over for Superbrugsen på Østergade i Fjerritslev. Butikken bliver dobbelt så stor som den eksisterende Aldi, der ligger på Parkvej.

Projektet er blevet forhåndsgodkendt af teknik- og miljøudvalget. Det betyder, at der kan arbejdes videre med projektet.

- Det er i princippet godt, at de flytter helt ind til byen, siger udvalgets formand, Jens Christian Golding (S).

Før den nye Aldi kan bygges, skal der rives fire ejendomme ned, nemlig husene på Østergade 10 til 16. Husene er købt af Projekt-Gruppen A/S, der bygger butikken for Aldi.

- Ønskescenariet er, at butikken kan åbnes sidst på efteråret næste år, siger John Bo Nielsen, der ejer Projekt-Gruppen A/S.

Med forhåndsgodkendelsen tilkendegiver kommunen velvillighed over for muligheden for at projektet kan få de nødvendige dispensationer fra lokalplanen.

Teknik- og miljøudvalget træffer endelig afgørelse om dispensationerne i forbindelse med anmodning om byggetilladelse.

Når de fire villaer over for Superbrugsen er revet ned, har bygherren en grund på cirka 2300 kvadratmeter. Bygningen kommer til at ligge mod øst, så der er plads til indkørsel og parkeringspladser - omkring 50 pladser - mod vest og bag butikken.

Af hensyn til de omkringboende, bliver der mod syd bygget en støjmur, så larmen fra de natlige lastbilers aflæsning bliver begrænset.