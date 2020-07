Fire på sygehuset efter trafikulykke

TRANUM:Hele fire ambulancer blev sendt afsted, da der sidst på eftermiddagen mandag kom melding om en trafikulykke i Jammerbugt Kommune.

Det var i krydset Sandmosevej-Klithusevej i Tranum Enge, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi. Der blev slået alarm til 112 klokken 17.42.

- To biler var stødt sammen, og den ene endte på taget. En person sad fastklemt, oplyser vagtchefen.

Nordjyllands Beredskab blev kaldt til stedet og hjalp den fastklemte fri.

To personer i den ene bil - en tysk mand på 24 år og en tysk kvinde på 18 år - blev kørt til sygehuset i Hjørring. Her var meldingen senere mandag, at de ikke var kommet noget alvorligt til.

- De to andre, som altså sad i den anden bil, blev kørt til sygehuset i Aalborg. Det er en kvinde på 27 år og en mand på 32 år. Jeg har endnu ikke modtaget oplysninger om deres tilstand, fortalte Mads Hessellund mandag ved 21.15-tiden.

Her havde han heller ikke flere detaljer om, hvordan ulykken var sket.