Fisk med kærlige budskaber blev bragt rundt i Nordjylland

NORDJYLLAND:Nogle siger det med blomster. Andre med fisk. At de holder af nogen - savner nogen - at de gerne vil sende en kærlig tanke her i Corona-tiden.

Sådan var det i hvert fald fredag, hvor der blev fragtet friske fisk rundt i hele Nordjylland. Fra Mors over Klitmøller, op langs Jammerbugten, rundt Hirtshals og derefter til den østlige del af Nordjylland og ned til Aalborg.

Jo, de fire uddelere fra Vester Thorup Højskole fik kørt nogle kilometer under deres kampagne ”Sig det med fisk”.

- Der er egentlig tre ting vi gerne vil med denne kampagne. Det første er, at vi gerne vil give folk muligheden for at sende en kærlig hilsen til nogen de savner her i Corona-tiden. For eksempel var vi hos et par i Klitmøller, hvis datter havde nomineret dem. Datteren havde fødselsdag fredag, og havde lavet en video til forældrene, som fik tårer i øjnene, da de så den. I Thisted havde et barnebarn, som er bosat i København, nomineret sin bedstemor, som også blev utrolig glad, fortæller Carsten Theede, som er lærer på højskolen.

Bæredygtigt fiskeri

På skolens Facebookside kunne man således indtil for en uges tid siden tagge folk, man synes fortjente en friskfanget fisk og en kærlig hilsen.

Det havde rigtig mange gjort, og lærerne måtte vælge 20 ud, som de så besøgte i løbet af fredagen.

Sammen med friske fisk, som var rødspætter fanget bæredygtigt og naturskånsomt af fiskerne fra Thorupstrand, blev der leveret enten for-optagede videohilsner eller live-sending med dem som havde nomineret personen.

Dertil salt med sankede urter, en opskrift og en seddel som fortalte hvilken kutter fra Thorupstrand, som havde fanget fisken samt et kort fra fiskeren.

- Den anden ting vi gerne ville med denne dag, er at sætte fokus på den skadelige fiskemetode bomtrawl, som praktiseres af især hollandske fiskere her i Skagerrak ved Thorupstrand. De ødelægger både havmiljøet og levegrundlaget for Thorupstrand-fiskerne, som fisker naturskånsomt og har gjort det i generationer, siger Carsten Theede.

Fra venstre Carsten Theede, Louise Meldgaard, Aske Kreilgaard og Nikoline Marstrup Poulsen, som overrækker Lotte Gaardboe tre friske rødspætter. Foto: Torben Hansen

Han var sammen to andre lærere og en elev, som bor på Højskolen ude med alle fiskene og hilsnerne.

- Vi arbejder meget med grøn omstilling på skolen, og ville gerne lave en aktion i stedet for at tale om det. Og så har det været utrolig dejligt at se alle de glade ansigter vi har mødt samtlige steder, fortæller han.

Ses én gang om året

Et af de glade ansigter tilhører Lotte Gaardboe, der bor i Hirtshals.

Hun var blevet nomineret af hendes veninde Áslaug Árnadóttir.

- Jeg synes, det er et super godt initiativ de har stablet på benene, og jeg blev rigtig glad. Det er en god tanke i disse tider - at sprede kærlighed i en tid, hvor man skal holde afstand, fortæller hun.

Veninden Áslaug lærte Lotte Gaardboe at kende for 14 år siden, da hun boede i Hammel, hvor de var i mødregruppe sammen.

- Vi ses kun én gang om året, så det var rart, at hun havde mig i tankerne. Der var live-video med, så vi fik talt sammen et kvarters tid, inden de skulle videre tilnæste udlevering. Det var også sjovt, at der var den seddel med fra kutteren hvor fiskene var fanget. Så nu vil jeg da også hjælpe med at sprede det gode budskab, blandt andet på Instagram, siger Lotte Gaardboe.

De tre rødspætter skulle hun have samme aften hjemme i Hirtshals sammen med sine to børn.