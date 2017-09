Fjerritslev-brande: Anklagemyndighed går efter forvaring

FJERRITSLEV: En 34-årig mand er nu blevet tiltalt for 33 påsatte brande i Fjerritslev-området fra april til november sidste år.

I anklageskriftet fremgår det, at der skete skader for mindst 21 millioner kroner i forbindelse med brandene, og anklagemyndigheden har taget de strengeste bestemmelser om brandstiftelse i brug.

- Det er en særdeles alvorlig sag, der igennem længere tid skabte meget utryghed i lokalsamfundet, siger specialanklager Kim Kristensen.

Anklagemyndigheden har blandt andet taget forbehold for, at der kan nedlægges påstand om en forvaringsdom, hvis den tiltalte bliver fundet skyldig.

- Det skal undersøges, om grundlaget for forvaring er til stede, og ellers er vores påstand mindst fire års fængsel, siger Kim Kristensen.

87-årig måtte reddes ud

Den 34-årig er tiltalt for blandt andet at have sat ild på adskillige sommerhuse, containere og halmballer. I 32 ud af 33 tilfælde var ingen personer i fare, men ved en brand 19. november på Thistedvej i Fjerritslev måtte en 87-årig kvinde reddes ud af huset.

Branden på Thistedvej bliver også hovedforholdet i sagen, og anklagemyndigheden har for dette forhold tiltalt den 34-årig efter den hårde bestemmelse i straffeloven om brandstiftelse, der kan give fængsel indtil livstid.

For de øvrige brande er der rejst tiltale for den mildere bestemmelse i straffeloven, da der ikke var fare for mennesker ved brandene. Anklagemyndigheden vil dog alligevel forsøge at få den 34-årige dømt for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder, som kan give op til 10 års fængsel.

- På grund af omfanget af de påsatte brande, ser vi samlet set brandene som særligt skærpende omstændigheder, siger Kim Kristensen.

Brande skabte frygt

Den 34-årige mand blev anholdt 28. november sidste år, efter politiet offentliggjort en overvågningsvideo fra et af brandstederne.

Han blev efterfølgende varetægtsfængslet og i første omgang sigtet for 23 påsatte brande.

De påsatte brande begyndte for alvor at skabe frygt i Fjerritslev-området i begyndelsen af oktober, hvor en række stråtækte sommerhuse brændte. Det var også først her, at politiet gik ud og fortalte, at der formentlig var en brandstifter på spil.

Men efter et års efterforskning mener politiet altså, at manden står bag 33 brande, der strækker sig længere tilbage i tid.

Retssagen starter 1. november og der forventes at falde dom 21. november.