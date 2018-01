Fjerritslev-patienter må til Brovst for at få læge

FJERRITSLEV: "Under istandsættelsen er der lavet en aftale med Falcks Lægehuse i Brovst og Frøstrup om, at de tager imod patienter fra Fjerritslev, så ingen borgere kommer i klemme."

Sådan sagde borgmester Mogens Chr. Gade i en pressemeddelelse fra 19. december fra Jammerbugt Kommune og Falck. Den omhandler det problem, at lægehuset i Fjerritslev, der lukkede ved årsskiftet, skal sættes i stand, før klinikken åbner igen 1. marts.

I mellemtiden skulle de borgere, der er tilknyttet lægehuset i Fjerritslev, henvende sig i enten Frøstrup eller Brovst. Men skal borgeren se en læge, kan det kun ske i lægehuset i Brovst. Det fortæller Thomas Helt, der er senior vice president hos Falck Healthcare. Falck driver sammen med praktiserende læge Kenny Birk Bøtcher, der har base i Brønderslev, lægehusene i Frøstrup og Brovst, og fra 1. marts vil det samme gøre sig gældende i Fjerritslev.

IT-system får skylden

Ifølge Thomas Helt er det it-problemer, der gør, at Fjerritslev-borgerne ikke kan komme til lægen i Frøstrup.

- Da vi skrev pressemeddelelsen, troede jeg, at det kunne lade sig gøre, at patienterne kunne bruge begge lægehuse. Det viste sig imidlertid hurtigt, at det ikke kan lade sig gøre, fordi it-systemet ikke kan håndtere, at der er to konsultationssteder, siger han.

For patienterne fra Fjerritslev skal holdes skarpt adskilt fra de andre lægehuses patienter.

På det gamle sygehus i Brovst, hvor lægehuset ligger, har Falck lejet ekstra lokaler til borgerne fra Fjerritslev. Der er ansat tre læger, hvoraf den ene følger med til Fjerritslev 1. marts. Sygeplejersker og sekretærer er de kendte ansigter fra lægehuset i Fjerritslev.