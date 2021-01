Flammer gav familie brat opvågning

BIERSTED:En familie på en ejendom på Nymarksvej ved Biersted fik mandag morgen en brat opvågning, da der udbrød ild i et fyrrum.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 05.15, og brandfolk fra stationen i Aabybro var hurtigt på stedet og gik i krig med at få slukket flammerne, der havde spredt sig til etageadskillelsen i huset.

- Der er sket relativt store skader, for ved siden af fyrrummet er der et anneks, hvor der er store røg- og vandskader, forklarer indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab.

Hun oplyser, at branden nu er slukket, og at der er sendt bud efter et skadesservicefirma.

Hos Nordjyllands Politi, der også sendte en patrulje til stedet, oplyser vagtchef Mads Hessellund, at hverken personer eller dyr på ejendommen har lidt overlast i forbindelse med branden.

Det er endnu uklart, hvad der var skyld i branden.