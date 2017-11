Flemming Jansen: - Grå og kedelig valgkamp

JAMMERBUGT: - Det har været en pæn og ordentlig valgkamp. Faktisk har den været kedelig og grå.

Ordene kommer fra Flemming Jansen, som i de sidste ni år af Pandrup Kommunes levetid var borgmester, da han besøgte NORDJYSKEs valgstudie i erhvervscentret i Aabybro. Han har fulgt valgkampen i Jammerbugt Kommune, som han mener, har manglet kant og vision:

- Det er nok et produkt af, at de to borgmesterkandidater er 99,99% enige, mener han.

- Men det er jo et demokratisk problem, for politik handler jo netop om, at vælgerne har forskellige holdninger at vælge imellem, mener Flemming Jansen.

Han troede især, at Hune Plejecenter, som kommunalbestyrelsen lukkede under store protester i denne valgperiode, var blevet et saftigt emne for udfordreren til borgmesterposten, Jens Chr. Golding (S).

Ex-borgmesteren har også ros til overs for de to kandidaters håndteringen af det potentielt nye skolebyggeri ved Jetsmark. De to borgmesterkandidater gav nemlig tidligt i valgkampen hinanden håndslag på, at skolen skal bygges:

- Det var taktisk smart at tage luften af ballonen tidligt, siger Flemming Jansen.