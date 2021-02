Flere byer uden smittetilfælde: - Det kan hurtigt blusse op igen

JAMMERBUGT:I Jammerbugt Kommune er 20 borgere konstateret smittet med covid-19 i sidste uge. Det er det laveste smittetryk i det nye år. Det fremgår af de seneste smittetal, som Jammerbugt Kommune har offentliggjort.

I perioden 25. januar til 31. januar er der i flere byer i kommunen ikke konstateret én eneste smittet. Men selvom smittetallene ser positive ud, så er det endnu ikke tid til at mødes til det helt store gilde.

Det mener borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade (V).

Kilde: Jammerbugt Kommune. Grafik: Christian Made Hagelskjær

- Tallene ser fine ud, men vi skal stadig være opmærksomme. Det her er noget, der ulmer hele tiden, og det kan hurtigt blusse op igen, hvis vi glemmer alle retningslinjerne, siger han til NORDJYSKE.

Fra søndag til mandag har der ingen smittetilfælde været i kommunen.

Flere i kommunen er ensomme

Omkring jul var Jammerbugt Kommune den kommune, der havde det største smittetryk vest for Storebælt. I den første uge i det nye år var antallet af smittede på 60. Nu er det 20.

- Hvis det bliver ved med at gå den vej, som det går nu, så bør man se på, om man kan efterkomme de klare behov, der er for at åbne nogle ting, siger Mogens Christen Gade.

Et af behovene er, at flere borgere føler sig ensomme i en tid med manglende socialt samvær.

- Vi mærker, at flere er ensomme på grund af de her restriktioner. Det gælder både de ældre på plejehjem, der ikke kan få besøg, men også de unge, der ikke kan komme i skole. Det bør give anledning til overvejelse, siger borgmesteren.

De nuværende restriktioner gælder til 1. marts. Dog undersøges det på landsplan, om 0-4. klasse i folkeskolen kan åbne tidligere.