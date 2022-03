Flere penge søges: Der skal bare bygges en ny butik

- Vi er kommet op på 1,4 millioner kroner, heraf kommer de 350.000 kroner fra fonde. At vi har fået lidt over en million kroner fra lokalsamfundet er rigtig flot, men vi skal gerne op på to millioner samlet set, siger Jens Sørensen, der er formand for Fjerritslev og Omegns Brugsforenings bestyrelse.

Nu vil man søge endnu flere fonde, for projektet skal bare lykkes.

- Vi vil også indhente nogle nye tilbud på byggeriet for at se, om vi kan finde en besparelse der, siger bestyrelsesformanden.

En dagligvarebutik er lig med bosætning og liv i og omkring landsbyer. Men en dagligvarebutik skal også være tidssvarende, og LokalBrugsen i Vester Thorup trænger til en overhaling. Renoveringen kommer til at koste lige i underkanten af otte millioner kroner.

De seks millioner kommer fra Fjerritslev og Omegns Brugsforenings egne kasse.

Selve bygningen koster i nærheden af seks millioner kroner. De sidste to millioner skal bruges på nyt inventar. Alt lige fra hylder til frysere.

Giv en skilling og få rabat

Giver man et bidrag på 5000 kroner, får man tre pct. i rabat på alt indkøb i fem år.

Bidrager man med 10.000 kroner, er rabatten på fem pct. og giver man 25.000 kroner, har man en rabat på 10 pct. på sine indkøb over en femårig periode.