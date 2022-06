Flertal står bag ledelse i udskældt forvaltning

AABYBRO:Et flertal i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune besluttede på et lukket kommunalbestyrelsesmøde onsdag aften at fortsætte samarbejdet med arbejdsmarkedschefen og direktøren for kommunens Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltning.

Det oplyser Venstres gruppesekretær og byrådsmedlem Ulla Flintholm efter byrådsmødet sent onsdag aften.

- Flertallet besluttede at bekræfte Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at ville fortsætte samarbejdet med direktør og sundheds- og arbejdsmarkedschef i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune, efter sagen nu er belyst og har været drøftet på flere møder, skriver Ulla Flintholm i en meget kortfattet pressemeddelelse.

Hun blev i øvrigt - ligesom under økonomiudvalgets seneste behandling af sagen - erklæret inhabil, da hun arbejder i netop Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesafdelingen. Venstre-politikeren fortæller, hun derfor ikke deltog i mødet onsdag aften.

Den øverste ledelse i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har været beskyldt for at bruge en ledelsesstil baseret på frygt. Samtidig har der fra den tidligere stabschef i Jammerbugt Kommune Michael Binderup været beskyldninger fremme om manipulation med økonomien for at få den til et se "pæn" ud, når økonomien skulle præsenteres for politikerne.

Både borgmesteren og kommunaldirektøren har tidligere afvist anklagerne.

Ud over det fortsatte samarbejde har økonomiudvalget også ønsket et øget fokus på økonomistyring og godt arbejdsmiljø. Det ønske har dog, i følge borgmesteren, intet at gøre med beskyldningerne om problemer på de samme to områder.

