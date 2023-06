Fodgænger ramt af bil - føreren stak af

MOSEBY:Natten til fredag hastede Nordjyllands Politi og en ambulance til Moseby ved Pandrup i Jammerbugt Kommune. Her var en fodgænger blevet påkørt af en bil, og bilisten var stukket af fra stedet.

- De to kendte formentlig hinanden i forvejen, men vi kan endnu ikke sige, om det var en bevidst handling, lød det fredag morgen fra vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

Fodgængeren fik brud på det ene ben og blev kørt til Aalborg Universitetshospital.

Episoden fandt sted på Svanemosevej klokken 01.40. En politipatrulje fandt senere bilen og føreren i nærheden.

- Føreren blev anholdt og sigtet for vanvidsbilisme. Han er sigtet for en del overtrædelser af færdselsloven samt straffelovens paragraf 252, der handler om at forvolde fare for andre, oplyser Lau Larsen.

Den anholdte er en 21-årig mand fra lokalområdet. Politiets jurister skal nu vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør senere fredag.

Fredag morgen var han endnu ikke blevet afhørt, så vagtchefen kunne ikke sige nærmere om, hvad der måtte have ført til påkørslen.