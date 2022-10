Før pelsede han mink. Nu pudser Poul vinduer og fjerner alger

GJØL:7. oktober 2020 er en dato, som altid vil stå mejslet i Poul Frederiksens erindring. Den dag mødte omkring 200 folk fra diverse myndigheder op på hans matrikel med det formål at aflive minkfarmens omkring 37.000 mink, sådan som regeringen havde beordret. I dag står de lange tomme haller til dagligt minde om et langt liv med minkavl.

- Jeg tror aldrig, at jeg kommer over det. Det var et overgreb, siger Poul Frederiksen, der drev minkfarmen sammen med sin søn, Jesper.

Da "slagteholdet", som Poul Frederiksen kalder det mandskab, der skulle aflive minkene, var færdige med opgaven, var hverdagen ændret radikalt. Eksistensgrundlaget for ikke blot Poul Frederiksen og hans kone, men også for sønnen og hans familie, var væk.

Det er til at blive fuldstændig tosset af at kigge på en tom minkfarm, så jeg var nødt til at finde på noget. Poul Frederiksen

- Vi var alle tre beskæftiget på minkfarmen, og da de kørte, tænkte jeg, hvad skal vi to familier nu leve af, siger Poul Frederiksen, der har arbejdet i branchen, siden han var 15 år.

Hustruen er nu vikar i en børnehave, sønnen har fået arbejde som tømrer, og Poul Frederiksen har startet virksomhed.

- Det er til at blive fuldstændig tosset af at kigge på en tom minkfarm, så jeg var nødt til at finde på noget, siger 57-årige Poul Frederiksen, der var i vildrede over, hvad han skulle stille op.

- Jeg er gået ud af 9. klasse og har aldrig lavet andet end pelsdyravl. Jeg gik og funderede lidt over, at jeg betalte andre for at få renset for alger, og derfor besluttede jeg at starte min egen virksomhed.

PF Algebehandling tilbyder fliserens, algebehandling og rensning af tagrender, og med indkøb af endnu en bil, vil Poul Frederiksen i nærmeste fremtid også tilbyde vinduesvask.

- Lige nu øver jeg mig på vinduerne herhjemme, for jeg skal ikke ud til kunderne, før min kone har sagt god for, at mit arbejde er i orden, siger Poul Frederiksen.

Poul Frederiksen har købt endnu en bil, som indeholder alt udstyr til vinduesvask.

Selv om det nu er to år siden, at der blev tomt i de mange minkbure, er der endnu ikke sat punktum i sagen. I lighed med mange andre venter Poul og Jesper Frederiksen på erstatning.

- Vi har ikke fået hverken afklaring eller erstatning, og vi var blevet stillet i udsigt, at vi ville få erstatning i 2024, men nu tyder det på, at det først bliver i 2027, siger Poul Frederiksen.

- Der er mange, der siger til mig, at jeg skal se at komme videre. Men det er nemmere sagt end gjort, når jeg fortsat skal vedligeholde minkfarmen, som om den var i drift, siger han.

- Jeg har omkostninger til minkfarmen hver eneste dag. Jeg skal fortsat betale for forsikringer, og jeg skal holde anlægget intakt, så det er i orden den dag, taksatoren kommer og skal vurdere værdien af minkfarmen, siger han.

Poul Frederiksen skulle finde nye veje at gå, da regeringen beordrede alle mink aflivet.

Mens Poul Frederiksen og andre venter på en afslutning i minksagen, glæder Poul Frederiksen sig over, at han har fået søsat PF Algebehandling. Firmaet er kommet godt i gang og har opgaver i hele Nordjylland og sågar også i Aarhus. En stålhal er ved at blive opført, og desuden er der planer om at ansætte en forhenværende minkavler, som er i samme situation som Poul Frederiksen.

- Hvis jeg får lige så travlt næste forår, som jeg havde i år, har jeg lavet en aftale med en minkavler her på Gjøl om et deltidsjob, siger han.