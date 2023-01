For et år siden overtog Kari købmandsforretning uden erfaring: Sådan er det gået

HJORTDAL:Det er næsten et år siden, at Kari Ejstrup Hansen den 1. februar 2022 havde første dag som købmand.

Hun havde ingen erfaring med at drive købmandsforretning, da hun overtog nøglerne til Hjortdal Købmand, så hun måtte lære alt fra bunden, og hun mestrer stadig ikke det hele. Men ideer og ambitioner har hun hele tiden haft.

- Der er fin opbakning, og jeg synes, der sker noget nyt hele tiden, siger hun.

Udover købmandsforretningen driver Kari også Café Kulør, som ligger i Slettestrand. Foto: Henrik Bo

Flere udfordringer

Kari måtte dog tidligt sande, at der også fulgte udfordringer med den lille købmandsforretning.

Allerede ugen efter at hun overtog lokalerne, gik der hul på bygningens tag. Og én ulykke kommer som bekendt sjældent alene.

- Så gik skydedøren i stykket, så gik der en fryser i stykker, så kom Putin, så kom elpriserne, siger hun.

Udfordringerne har gjort det til et svært år for den lille forretning, og Kari har også besluttet, at hun ikke vil drive købmandsforretning videre for enhver pris.

- Vi må forholde os til den verden, vi lever i. Den har påvirket os. Vi vil gerne give det en chance, men jeg har heller ikke lyst til at gældsætte mig, siger Kari.

Kari er oprindeligt uddannet bankrådgiver. Foto: Henrik Bo

Økonomisk støtte

I løbet af det svære år har det varmet, at forretningen har fået økonomisk støtte fra flere kanter.

- Der har været mange lokale og sommerhusejere, som har støttet, og så har der været nogle af vores hoteller, der har givet nogle store beløb. Det har været overvældende, og jeg har tænkt "Wow" og er blevet helt ydmyg over, at der var nogle, der virkelig ville os det bedste.

Folk har på forskellige måder støttet forretningen.

- Man kan også vælge at komme med sin pant og give som donation. Det er der også mange, der gør. Der er nogle, der kommer helt fast og afleverer deres pant.

Før Kari og hendes familie flyttede til Slettestrand, boede de i Odense. Foto: Henrik Bo

Fra Fyn til Nordjylland

I den første tid mærkede Kari, som indtil for få år siden boede i Odense med sin familie, at hun måske var en lidt anderledes type købmand, end man var vant til i lokalområdet.

- Da vi overtog, skulle folk nok se os lidt an.

- Jeg tror, at der er nogle, der er blevet overrasket over, at man kan få en krammer oppe ved købmanden. Men det kan jeg slet ikke lade være med, hvis der er nogle mennesker, der gør noget, der rører mig, så får man sgu en krammer.

Selvom nogle lige skulle se den nye købmand an, føler Kari at hun er blevet en del af lokalsamfundet i den lille by.

- Jeg synes, det er et givende arbejde. Man møder så mange lokale, og man får indblik i mange ting. Jeg har haft kunder, som har grædt og grint heroppe, siger hun.

I Hjortdal Købmand finder man en række produkter, som er produceret lokalt. Foto: Henrik Bo

Drømme

Selvom det første år ikke ligefrem har været nemt, er Kari ikke stoppet med at drømme. Hun har længe haft en idé om at forvandle den bygning, som ligger i forlængelse af købmandsforretningen, til et bageri og en café og på den måde skabe et integreret sted. Hun understreger dog, at det ikke er noget, som kan blive aktuelt, før købmandsforretningen får en bedre økonomi.

- Sådan et rigtigt samlingssted. Det, synes jeg, kunne være så fint.