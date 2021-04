Forårsstemning og masser af arbejde i Fårup Sommerland forud for åbningen

Fårup Sommerland har lukket for gæster lidt endnu, men der er alligevel masser af aktivitet i parken. Mange steder myldrer det med folk, der er i gang med at gøre klar på forskellig vis - trækvognene ved indgangen skal spules, vandcyklerne rengøres, og River Rafting er helt tom for vand med de runde, gule både midlertidigt på land.

- Den er ved at blive totalt opgraderet, vi har været ude at skifte rigtigt meget pind i parken, også omkring hvor toget kører, fortæller Anne Killerich, der er digital redaktør i Fårup Sommerlands marketingsafdeling, som har hjemsted ovenpå Spisekammeret, den store restaurant nær indgangen.

Herfra har man også været i gang med forberedelser til sæsonen - blandt andet online med konkurrencer og en aprilsnar, og det er også dem, der har udtænkt designet af årets nye attraktion: Skovturen.

Den skal ligge i et skovområde nær parkens børnetivoli, som er ved at blive indrettet som et område særlig for de helt små, hvor man kører på en bane i et vogntog med skovtrucks og får nogle indtryk.

- Det er en forlystelse for alle helt ned til nul år. Det er lidt atypisk, mange nye ting de seneste år har ikke tilgodeset de små, og mange har efterspurgt lidt til de allermindste, fortæller Anne Killerich.

Tanken bag Skovturen er at skabe en eventyrlig rejse, hvor man blandt andet kommer forbi en dyrehøj, skovhuggerens hjem, en jordhule og et lille vandløb. Fårups gartnere er i gang med at gøre hele området omkring banen i stand - de planter og river, og der bliver kørt flis på.

Ved en delvis underjordisk jordhule er gartnerelev Freja Dahl i gang - hun er med på holdet, der giver Skovturen form forud for sæsonen. Hun er glad for at være gartnerelev i Fårup.

- Der er så mange forskellige opgaver, også om vinteren, også alt det med at lave nyanlæg. Det synes jer er megafedt, så er man med fra start til slut, fortæller hun.

Der er også blevet bygget en ny stationsbygning i området, hvor man kan stå af og på skovtrucken, og en traktor af ældre model er med til at skabe stemning.

For Anne Killerich og marketingafdelingen har det været en spændende opgave at planlægge Skovturen og købe tingene ind til den.

- Vi har haft en lang proces med at finde navnet. Det skulle være hyggeligt og fortælle om en lille ekspedition, og det skulle ikke være for svært at sige for de små. Hensigten er en rejse gennem skoven forbi fede installationer holdt i et naturligt område, forklarer hun.

Altså blev den 224 meter lange rute gennem skoven til Skovturen, og der vil nok blive peget og spurgt ”hvad er det?” fra de små gæster sæsonen igennem.

Ved indgangen til Skattejagten er Lasse Skak Nielsen i gang med at algebehandle, inden der skal males - han er en af de sæsonarbejdere, der er blevet kaldt ind her i april måned.

- Der er meget, der skal laves nu her, konstaterer han.

Den store hvide teltdug, som skaber skygge og ly for spisende gæster ved Fårupgrillen, er gået i stykker og er pillet ned - her skal findes en ny løsning.

Tue Albrektsen er teknisk chef i parken, og teknisk afdeling har for tiden mange opgaver.

- Vi skal gøre parken klar som udgangspunkt, og der er nogle nye projekter, vi skal gøre færdige. Vi skal have alle rutsjebaner til at køre, vi skal gøre rent og åbne for vandet efter vinteren, giver han som eksempler på ting, der skal til, inden parken er klar til at modtage gæster.

En opgave er også, at vognene i rutsjebanerne pilles ned og gennemgås og bliver testet forud for sæsonen.

- Hele vogntoget bliver skilt ad, fortæller Tue Albrektsen.

Der er 40 fuldtidsansatte i Fårup Sommerland, men om sommeren når man op på mellem 400 og 450 sæsonansatte.

- Så når vi er på det højeste om sommeren, så er det en stor arbejdsplads, konstaterer Anne Killerich.

Mange af de sæsonansatte er unge, men der er også en del seniorer.

Fårup Sommerland slår i år dørene op 30. april - det er efter planen. Sidste år kunne de på grund af corona først åbne i juni måned.

- Vi ser med positive briller frem mod den sæson, der kommer. Vi glæder os og håber på at få mange gæster, smiler Anne Killerich.