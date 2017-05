Forælder dømt for vold mod leder på skole

26-årig far dømt for vold mod leder på Aabybro Skole

AABYBRO: En 26-årig mand er blevet idømt 40 dages fængsel for vold mod en teamleder på Aabybro Skole i september sidste år. Episoden fandt sted kort efter, at skolen har været i vælten, fordi elever i specialafdelingen var blevet sendt på udflugt i forbindelse med, at kronprinsesse Mary besøgte skolen.

Den dømte mand var forælder til en af eleverne i specialklasserne, men det var ikke kun den omdiskuterede udflugt, der var årsag til voldsepisoden, fortæller anklager Lone Lyngsø.

Misforståelse ledte til vold

I Retten i Hjørring forklarede den 26-årige, at han mødt op på skolen med den forventning, at han skulle have et møde med teamlederen, mens lederen derimod mente, at mødet var blevet aflyst, fortæller anklageren.

Misforståelsen ledte til en ophedet diskussion, hvor skolens prioriteringer i forbindelse med det kongelige besøg også blev berørt. Og det gjorde den 26-årige så gal, at han skubbede teamlederen i brystet, så hun faldt ned på gulvet.

Erkendte let skub

I retten erkendte den 26-årige, at han havde skubbet, men han forklarede, at det blot var et let skub - og altså ikke vold. Vidner forklarede dog, at den 26-årige skubbede med god kraft, og derfor dømte retten ham for vold.

Den 26-årige er tidligere straffet for vold mod tjenestemænd i funktion.

Han valgte at modtage dommen.