Forfaldent hus i Svinkløv skal renoveres

SVINKLØV:Dybt inde i Svinkløv Plantage, tæt på Vesterhavet og omkring 1,5 km fra Svinkløv Badehotel på et sted, som man ikke kan køre til i bil, ligger et 600 år gammelt fiskerhus. Det er forfaldent, men det vil Foreningen Udvikling Han Herred gerne råde bod på.

Dog er der mulighed for at parkere f. eks. ved Slette Å Parkering og gå resten af vejen. Der er masser af vandrerute i det naturskønne område omkring huset, hvis officielle adresse er Svinkløvvej 422.

Drømmen er et renoveret hus, der altid ligger parat til brug for alle, der har lyst. Nu har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kvitteret for et godt forarbejde til projektet med en bevilling på 150.000 kroner fra Landdistriktsanlægspuljen.

Huset skal simpelthen være åbent for alle døgnet rundt, året rundt. Brugen beskrives som "et støttepunkt" for fritidsaktiviteter af alle slags

Foreningen havde søgt om ca. 172.000 kroner, der primært skal gå til håndværksudgifter, men det blev altså i denne omgang kun til 150.000 kroner.

Driften skal efter planen forestås af frivillig arbejdskraft, når først huset er sat i stand, og der er anskaffet nødvendigt inventar.

Huset står på Naturstyrelsens område og ejes af Naturstyrelsen. Foreningen har lave en aftale med styrelsen om drift og vedligeholdelse, der rent praktisk lægges i hænderne på en særlig arbejdsgruppe, når først huset er klar til brug.

Det er planen, at der også skal være shelters på området ved huset, så der er mulighed for overnatning.

Finansieringen af den videre drift skal ske gennem en støtteforening.

Naturstyrelsen har tidligere været tæt på nedrivning af det gamle hus, som i en årrække blev brugt af jægere i området - uden at der blev gjort noget, for at holde det ved lige.

Uanset dette nævnes huset som seværdighed i oversigter over vandreture i plantagen, ligesom det i almindelighed anses for at være et yndet udflugtsmål. Lige forbi huset passerer hærvejen, MTB spor, ruter for børn og forskellige kortere vandreruter i Svinkløv plantage.

Og siden 2018 har en arbejdsgruppe arbejdet på en redningsplan og udarbejdet det projekt, som nu ser ud til at kunne realiseres.

Plantagen ligger i et Natura 2000-område, der kræver særlig beskyttelse. I sin egen handleplan for området skriver Naturstyrelsen selv, at området er massivt benyttet til friluftsliv med mange forskellige rutetyper, og aktiviteter.