Forladt stuehus stod i flammer

SALTUM: Forbipasserende på hovedvejen mellem Aabybro og Løkken blev kort før klokken fem mandag morgen opmærksomme på en kraftig brand i nærheden.

Det viste sig at være et stuehus på Lerbækvej 60 syd for Saltum, som stod i flammer.

- Da vi kom frem var ilden gået igennem taget. Vi kunne se flammerne fra vejen, siger indsatsleder Niels Nygaard fra Nordjyllands Beredskab.

Stuehuset i halvandet plan er her en times tid senere tæt på at være udbrændt.

- Der er ikke andet for end at slukke udvendigt fra, siger indsatslederen. Til gengæld ser det ud til, at beredskabet har held til at redde en ladebygning fra flammerne.

Ifølge Niels Nygaard skulle der ikke opholde sig nogle personer i huset.

- Huset har været brugt til udlejning, men lejeren er flyttet, siger han.

Foreløbig er der ingen bud på, hvad der kan have forårsaget branden. Det skal politiets teknikere forsøge at finde årsagen til, når ilden er slukket.