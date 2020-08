Forsøgte at tage pistol fra betjent: Det koster to års fængsel

BROVST:En 52-årig mand er blevet idømt to års ubetinget fængsel for at have forsøgt at tage en tjenestepistol fra en betjent.

Det oplyser anklager Louise Watson.

Den 52-årige er dermed dømt efter straffelovens strenge bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder - også selvom der kun var tale om forsøg.

Episoden fandt sted om aftenen 13. maj, hvor den 52-årig, der bor i Thy, var blevet anholdt for at skulle vidne i retten. På vej til Aalborg skulle manden skifte patruljebil i Brovst til en bil fra Nordjyllands Politi.

Og her opstod der tumult, fordi den 52-årig ikke mente, at han skulle visiteres. Det var under denne tumult, at den 52-årige greb fat i en af betjentenes tjenestepistoler og forsøgte at rykke den ud af hylstret.

Den 52-årig nægteede sig skyldig, og i Retten i Hjørring afviste han, at han havde forsøgt at tage pistolen, fortæller Louise Watson.

Tre betjente, der var til stedet under tumulten vidnede også i retten, og en af betjentene havde set, at den 52-årig tog fat i tjenestepistolen.

Det var også betjentenes forklaringer, som Retten i Aalborg lagde afgørende vægt på.

Den 52-årig udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.