Forsvarer: Der er ingen beviser mod 34-årig

FJERRITSLEV: - Straffesager i Danmark skal ikke afgøres ved hjælp af sandsynlighedsberegninger. Når man er nødt til at gribe til det i en sag med strafferamme på livstid, så bliver jeg bekymret for retssikkerheden.

Sådan lød det fra den 34-åriges forsvarer, Jens Christian Christensen, da han procedere for pure frifindelse i Fjerritslev-sagen.

Han hentydede til et af anklagemyndighedens centrale beviser - nemlig analysen af den 34-åriges teleoplysninger. Oplysningerne har vist, at den 34-årige i flere tilfælde var i nærheden af brandstederne på brandtidspunkterne, og det har en lektor i matematik ved Københavns Universitet vurderet som meget usandsynligt, at det er et tilfælde.

Sandsynligheden for, at det var en tilfældighed, var lige så lille som chancen for at slå fem seks’ere med fem terninger i et slag, fortalte lektoren i retten.

Og ifølge Jens Christian Christensen har anklagemyndigheden følt sig nødsaget til at ty til en matematiker, fordi teleoplysningerne i sig selv ikke er bevis nok.

- Teleoplysningerne viser, at man har været i nogle områder, men man kan være på en helt anden vej. Og så har anklagemyndigheden sikkert tænkt, at det ikke er godt nok, og derfor har de taget en matematiker ind. Men hvis tager tre brande ud af beregningerne, så vil det falde til jorden. Så man har lagt nogle forudsætninger ind i beregningerne, der får tallene til at se pænere ud, sagde han.

- Det er anklagemyndigheden der har bevisbyrden ud over enhver rimelig tvivl, og der er så rigelig med rimelig tvivl i denne sag. Anklagemyndigheden har ikke løftet bevisbyrden, fordi min klient ikke har gjort det, sagde forsvareren.

Forsvareren mente derimod, at der var en helt naturlig forklaring på, at den tiltaltes telefon var gået på en sendemast i brandområderne.

- Min klient har haft det svært. Det er svært, når man drikker en halv eller hel kasse øl om dagen. Så må man ud, hvor man kan drikke alene, og det har han gjort. Han har færdes i et område, der ligger inden for en kort afstand af, hvor han bor. Og så er det da klart, at han kommer i nærheden af de steder, brandene har været. . Jo, det er uheldigt, men det er jo ikke det samme, som at han har gjort det, sagde han.

Forsvarer: Intet motiv

Jens Christian Christensen havde også meget svært ved at acceptere anklagemyndighedens påstand om, at den 34-årige har sat ild af økonomiske årsager.

- Honoraret som brandmand er meget ringe, og det er ikke noget, der ville have hjulpet hans økonomi, der var i laser. Hvis det skulle være motivet, så havde det været bedre at sætte ild til sit eget hus og få penge fra forsikringen, sagde Jens Christian Christensen og fortsatte:

- Mentalundersøgelsen siger jo også, at en person med han mentale strukturer har ringe tilbøjeligheder til at begå kriminalitet. Og jeg bemærker, at han ikke har haft billeder af brand på sin telefon, som man ofte ser i disse sager, men at det er der en anden tidligere mistænkt, der havde.

- Så jeg har meget vanskelig ved at se, at der er et motiv, men det er jo også fordi, han ikke har gjort det.

Dna ikke et bevis

Forsvarsadvokaten tordnede også mod nogle af de andre bevistemaer i sagen - især den overvågningsvideo fra Fjerritslev Skole, der for et år siden førte til anholdelsen af den 34-årige. Flere vidner har i retten fortalt, at personen på videoen ligner den 34-årige.

- Politiet vurderer i starten, at der er tale om en ældre mand. Og det tøj, som manden på videoen har på, at normal tøj i det område, så det er ikke unaturligt, at min klient også har sådan noget tøj. Og der bliver i øvrigt også taget dna fra den skraldespand, som vi kan se gerningsmanden rører ved, men min klients dna blev ikke fundet der, sagde forsvarsadvokaten.

Sagens alvorligste forhold - branden på Thistedvej 22 - er der heller ikke bevis for, mener Jens Christian Christensen.

Den 34-årige var til nabojulefrokost, og her har julefrokostgæsterne i retten forklaret, at den 34-årige på et tidspunkt gik ud for at tale i telefon med politiet. Det passede dog ikke, da der ikke var nogen aktivitet på den tiltaltes telefon den aften.

- Men det kan være noget, han har sagt for at imponere de andre. Det beviser i hvert fald ikke, at min klient skyndte sig over for at tænde ild, og så gik tilbage igen og festede videre. Og hvorfor skulle han det? Det giver ingen mening, sagde forsvareren.

Hvis retten finder den 34-årige skyldig, så mener forsvareren dog ikke, at straffen skal være otte års fængsel, som anklagemyndigheden går efter.

Jens Christian Christensen mener i stedet at i tilfælde af dom, så skal straffen ligge omkring fem til seks år.