Fortsat lave smittetal: Borgmester håbede på større genåbning

JAMMERBUGT:Fra 1. til 7. marts er 11 borgere i Jammerbugt Kommune testet positive for corona, viser den seneste opgørelse. Selvom antallet af nysmittede er næsten dobbelt så højt som i ugen før, hvor seks borgere blev konstateret smittet, er borgmesteren i Jammerbugt Kommune ikke bekymret.

- Vi ligger jo normalt meget stabilt på mellem 0 og 1 om dagen, og så dukkede der lige pludselig en dag op med fem smittede, og den kommer så til at følge os hele ugen, siger Mogens Chr. Gade (V).

De fem smittede kommer alle fra Fjerritslev, men hvorfor antallet af nysmittede er højere her end i resten af kommunen, ved borgmesteren ikke.

- Jeg tror, at det er tilfældighedernes spil. Det er jo indimellem som et bål, der ligger og ulmer, og så er der pludselig en, der smider en tændstik, forklarer han.

Antal ny-smittede 1.-7. marts Kilde: Jammerbugt Kommune. Grafik: Jette Klokkerholm

Forsvarligt med yderligere genåbning

Tirsdag meddelte regeringen, at der fra på mandag åbnes yderligere op for Danmark. Det betyder blandt andet, at eleverne i 5.-8. klasse i alle landsdele kan møde op til udendørs undervisning én gang om ugen, og at efterskole- og højskolelever i hele landet må komme tilbage i skole alle ugens dage.

Med det lave smittetal i Jammerbugt Kommune og i resten af Nordjylland, havde borgmester Mogens Chr. Gade håbet på en endnu større genåbning.

- Jeg synes selvfølgelig, at det er bedre end ingenting, men det er godt nok lige i underkanten, i forhold til, hvad der er brug for, og hvad jeg tænker, der ville være forsvarligt, siger han.

Han så gerne, at mellemtrinnet i folkeskolen fik lov at komme i skole flere dage om ugen, og foreslår den samme ordning som hos afgangsklasserne, hvor eleverne må møde fysisk op på skolerne i halvdelen af den fulde skoletid.

- Det er jo et helt andet scenarie, vi kigger ind i, end da vi var lukket ned for noget tid siden. Smittetallene er meget mindre og mere stabile, og der er mere styr på det, fastslår han.

Selvom borgmesteren gør det klart, at en yderligere genåbning først skal ske, når det vurderes sundhedsfagligt forsvarligt, mener han ikke, at smittetallene alene bør afgøre, hvornår der åbnes for mere.

- Vi skal være tålmodige, men vi er også nødt til at være opmærksomme på, at der er flere forskellige omkostninger ved en nedlukning, siger han og nævner ensomhed, inaktivitet, manglende indlæring og økonomi som eksempler.

Trænger til mere luft under vingerne

Foruden folkeskolerne håber Mogens Chr. Gade, at flere dele af Nordjylland snart kan åbne. Han ser ingen grund til, at man ikke regionalt snart kan åbne de liberale erhverv som frisører og restauranter igen.

- De liberale erhverv synes jeg godt, at man kan begynde at kigge på. Vi trænger til at få noget mere luft under vingerne. Selvfølgelig stadig under sundhedsfagligt forsvarlige forhold, siger han.

Selvom vi fortsat skal passe på og være opmærksomme på smitte, må vi ifølge borgmesteren heller ikke blive for forsigtige og uambitiøse i forhold til en genåbning.

- Jeg synes, at der er noget, der tyder på, at man overspiller risiciene en smule, siger han.

Når regeringen giver grønt lys for en yderligere åbning, regner borgmesteren med, at Jammerbugt Kommune er helt klar.

- Med den teststrategi, der er, skal vi selvfølgelig sørge for at få uddannet flere podere, men det er vi på forhånd godt i gang med, pointerer han.