Caféejer i turistby forundret: Nu må han ikke sælge stjerneskud og tapas

HUNE:For en stund er det slut med at mæske sig i lækker mad på Café Fun Art.

Ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune, Michael Krogsgaard (V), har caféen nemlig fået besked på, at den må indstille driften, indtil det nødvendige plangrundlag er til stede.

- Med det plangrundlag, der foreligger nu, er det ikke muligt at drive café. Derfor har vi bedt dem om at holde den del i ro, indtil der er en lokalplan, som giver mulighed for cafédrift, siger Michael Krogsgaard.

I juni sidste år gav Jammerbugt Kommune landzonetilladelse til etablering af fodboldgolfbane og tilhørende servicefaciliteter.

Senere samme år blev der givet landzonetilladelse til etablering af et aktivitetsområde med fodboldgolf, minigolf, discgolf mv.

Men ifølge Michael Krogsgaard inkluderer disse tilladelser ikke muligheden for café.

Nu har kommunen igangsat en proces, der skal sikre det nødvendige plangrundlag.

Der skal udarbejdes et forslag til en lokalplan, som herefter kommer i offentlig høring, og efterfølgende skal kommunalbestyrelsen behandle sagen.

Ender det med grønt lys herfra, bliver det igen muligt for Fun Art Blokhus at bespise gæster, som har været rundt på de mange baner.

- Det er positivt, at der er nogen, som vil investere og være med til at udvikle kommunen, og vi ser også positivt på projektet. Omvendt er vi også nødt til at sige, at man ikke kan lave noget, hvor der ikke er et plangrundlag til stede. Det gælder Fun Art, og det gælder alle mulige andre, at plangrundlaget skal være på plads, siger Michael Krogsgaard.

Udvalgsformanden forventer, at en lokalplan for området vil kunne være klar i starten af det nye år, hvis alt går efter planen.

Fun Art Blokhus ejes af Jens Boelskifte og Jens Kim Godiksen, og det kommer som en overraskelse for dem begge, at det ikke er muligt at drive cafédelen.

Derfor har Jens Boelskifte heller ikke umiddelbart nogen kommentarer til udmeldingen, og om hvad det vil betyde for Fun Art Blokhus.

- Vi har ikke modtaget nogen besked - hverken skriftligt eller mundtligt - fra kommunen om, at vi skal lukke caféen. Vi har fået landzonetilladelse, som giver mulighed for at etablere minigolf og anvende eksisterende bygninger til servicefaciliteter, hvilket vores café er, så derfor kommer denne besked som en meget stor overraskelse for os, siger Jens Boelskifte.