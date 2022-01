Fra Fårup Sommerland til VisitDenmark: Niels Jørgen får endnu en toppost

Niels Jørgen Jensen skal stå i spidsen for bestyrelsen for VisitDenmark. Sammen med resten af bestyrelsen skal han stå for den internationale markedsføring af Danmark frem mod 2025. Det skriver Erhvervsministeriet og Fårup Sommerland i en pressemeddelelse.

Der skal bruges mange kræfter på den internationale markedsføring, så flere internationale ferie- og erhvervsturister booker rejser til Danmark.

- Efter flere års vækst i dansk turisme har corona skærpet den internationale konkurrence. Derfor skal VisitDenmark i de kommende år være endnu mere omstillingsparate, også når det gælder den internationale markedsføring. For selvom danskerne igennem coronakrisen har været gode til at være turister i vores eget skønne land, så har vi brug for at få de udenlandske gæster tilbage, så vi også har mulighed for at gøre industrien grønnere. Jeg ser frem til at følge den nye bestyrelses arbejde og vil samtidig takke de afgående medlemmer for et godt arbejde med at få turisterne over landegrænsen de seneste år, skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Niels Jørgen Jensen glæder sig til at tage fat på opgaven sammen med resten af bestyrelsen.

- Der er i høj grad behov for at genetablere turisme-tilstrømningen til Danmark ovenpå to omskiftelige og udfordrende år med Covid-19 som ledsager. Det er mere end nogensinde før vigtigt, at vi igen lykkes med at tiltrække de udenlandske turister til Danmark gennem målrettet markedsføring og branding. Det er afgørende for genopretningen af dansk eksport og for det danske turisme- og oplevelseserhverv, siger han.

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation, som skal fremme Danmark som turistmål og dermed skabe vækst inden for det danske turismeerhverv. Det er bestyrelsens opgave med deres fælles kompetencer og erfaring at lægge de strategiske linjer for VisitDenmark.