Fra international karriere til frivillig i Blokhus

BLOKHUS:Morgenritualet ligger fast for 63-årige Frederik Eshuis. Først træner han en times tid i Blokhus Feriecenters Fitness, og herefter går turen til Blokhus Redningsstation, hvor han spiller "Ava Maria" for fuldt drøn, mens han gør redningsstationen klar til åbning, så publikum kan komme ind og nyde de skiftende udstillinger. Om aftenen er han den, der sørger for at få lukket og slukket.

Frederik Eshuis er blevet en del af Team Frivillig Blokhus og en af hans opgaver er at åbne og lukke for udstillingen på Redningsstationen i Blokhus.

Frederik Eshuis er oprindelig fra Holland. Han har i 30 år arbejdet internationalt blandt andet som administrerende direktør for flere virksomheder. Han er specialiseret i strategiske, finansielle og sociale omstruktureringer med et samtidig stigende medarbejderengagement.

På grund af sit arbejde har han boet forskellige steder i verden i længere perioder. Nu har han sammen med hustruen Lotte, der oprindeligt stammer fra Nørresundby, skiftet den internationale arena ud med kystbyen.

- Jeg stoppede med at arbejde for syv år siden, og det gav os mulighed for at finde ud af, hvordan vi ønskede at indrette vores tilværelse, fortæller Frederik Eshuis og fortsætter.

- I forbindelse med min karriere har Lotte fulgt mig, passet børn og hus og bakket op. Hun var kun 17 år, da hun selv forlod Danmark, så måske var det på tide, at hun fik mulighed for at vende tilbage, konstaterer han.

På det tidspunkt havde han kun været i Blokhus en enkelt gang, ellers var hans kendskab til Nordjylland begrænset til Aalborg og Nørresundby.

En kold januardag i 2019 med masser af sne drog parret til Blokhus for at besigtige byen og få en fornemmelse af, om den kunne blive deres fremtidige base.

- Lotte havde booket en lejlighed på Blokhus Feriecenter med havudsigt og klippekort til fitness, og samtidig blev vi budt velkommen til en by med skøjtebane og masser af åbne restauranter. Det var en meget romantisk by at komme til, og hun fik mig virkelig på krogen, fortæller Frederik Eshuis.

Efter yderligere to ture til Blokhus købte ægteparret hus i byen i august 2019. Med en mor på 86 år i Holland, som i øvrigt har besøgt Blokhus på længerevarende ophold to gange, en datter, svigersøn og barnebarn i Spanien og en søn og svigerdatter i Australien er kaffeslabarads ikke en hverdagsforeteelse.

- Vi facetimer og er på zoom med familien, som elsker at besøge os her i Blokhus. Desuden er Aalborg Lufthavn så tæt på, at vi på blot få timer kan være i både Holland og Spanien. Vi er alle enige om, at det ikke handler om mængden af timer, men om kvaliteten af vores samvær, siger han.

I mange år har Frederik Eshuis og hustruen, Lotte, i udlandet. I 2019 bosatte de sig i Blokhus.

Det kan måske forekomme paradoksalt, at en mand, der har haft verdenen som sin arbejdsplads og boet i store byer, kan finde sig til rette i en lille by med omkring 500 fastboende. Men det gør Frederik Eshuis.

- Blokhus er lille, men fantastisk, og jeg nyder at løbe, svømme og cykle mountainbike, og med skov og strand indenfor gåafstand er der rig mulighed for det, siger han.

Relationer via frivilligt arbejde

Da de bosatte sig i Blokhus, kendte de ingen i byen og for at opbygge relationer, som Frederik Eshuis anser for helt grundlæggende, blev han en del af Team Frivillig Blokhus. Et korps af frivillige, der hjælper til i forbindelse med events i Blokhus.

- Min tilgang er, at ens mentale energi skabes af fem faktorer - at holde sig i form, personlig udvikling, muligheden for selv at tilrettelægge sin tilværelse, relationer og meningsfuldhed, siger han.

For omkring to år siden kom han til skade med sin skulder, og det betød, at han ikke længere kunne tage forskellige vagter som frivillig ved arrangementer. I stedet blev han åben- og lukkeansvarlig på Redningsstationen, der har skiftende udstillinger om Blokhus' historie.

Redningsstationen danner ramme om udstillinger om lokalområdet. Selv om Frederik Eshuis er fra Holland, har han formået at dykke ned i lokalhistorien.

- Blokhusfonden står bag blandt andet Redningsstationen, og jeg ved, hvor meget fonden betyder for områdets udvikling. Derfor spurgte jeg, om jeg kunne gøre nogen glad ved at påtage mig den opgave, siger han.

Det kunne han. Den lokale ildsjæl, Karl Korfits, takkede stort ja, og i næsten to år har Frederik Eshuis haft tjansen.

Han formidler ikke historien - den del varetager ti andre frivillige - men han har formået at dykke ned i lokalhistorien og tilmed få den formidlet i Holland.

Det har gjort indtryk på Frederik Eshuis, at syv redningsfolk mistede livet, da et hollandsk skib forliste i 1845. Hele den hollandske besætning blev reddet.

- Alle besætningsmedlemmer blev reddet, da et hollandsk skib forliste i 1845 - syv redningsfolk mistede livet den dag, hvilket er en tredjedel af alle dem, der samlet har mistet livet i forbindelse med redninger eller fiskeri i Blokhus, fortæller Frederik Eshuis, der ved hjælp af de hollandske myndigheder nu har fået navnene på de danske redningsmænd registreret i en hollandsk database.

På blot tre år har han formået at mestre det danske sprog - om ikke til fulde, så i hvert fald på et niveau, som man kun kan beundre. Til spørgsmålet om hvordan det er gået så stærkt med at tilegne sig det danske sprog, siger han med et stort smil:

- Team Frivillig og fitnesscenteret er min sprogskole, siger Frederik Eshuis.