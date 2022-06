Fra strategisk rådgiver på AAU til DGI-direktør

AABYBRO:DGI Husets bestyrelse besluttede tidligere på året at afskedige daværende direktør, Claus Nørgaard Poulsen. Som følge heraf har Lars Holt, siden marts, været konstitueret direktør. Nu har bestyrelsen ansat en ny mand, der skal stå i spidsen for huset - 43-årige Anders Tendal Christiansen fra Aabybro tiltræder 1. september.

- Vi får en stærk lokal profil, der har fingeren på pulsen indenfor det frivillige arbejde, erhvervslivet og som borger, der er født og opvokset i Aabybro, udtaler Jens Jungersen i en pressemeddelelse.

Han påpeger, at DGI Huset står et godt sted såvel økonomisk som indholdsmæssigt, og den position er vigtig at fastholde og videreudvikle.

- Der kommer rigtig mange gæster i huset, derfor har vi haft fokus på at finde en direktør, der henter motivationen i interaktionen med andre mennesker og i samspillet evner at finde de rigtige løsninger, påpeger Jens Jungersen.

Anders Tendal Christiansen, der kommer fra et job som strategisk rådgiver på Aalborg Universitet, glæder sig til at sætte sig i spidsen for DGI Huset.

- Det er ingen hemmelighed, at det på mange måder er et drømmejob. At jeg, sammen med medarbejderne i DGI Huset, skal fortsætte udviklingen af hele byens hus og samtidig bidrage til udviklingen af byen, er på alle måder, noget jeg ser frem til, siger han.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at samarbejde med foreninger og de mange forskellige aktører, der er med til at gøre Aabybro til et fantastisk sted at bo og leve, siger den kommende direktør.

Årsagen til afskedigelsen af daværende direktør, Claus Nørgaard Poulsen, ønsker Jens Jungersen ikke at oplyse. Han har dog tidligere udtalt, at samarbejdet blev udfordret.