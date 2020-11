Fra tirsdag morgen: Højere hastighed på berygtet landevej

NORDJYLLAND:Bilisterne på en af de mest berygtede landeveje i Nordjylland - rute 11 mellem Aabybro og Thisted - får fra tirsdag morgen mulighed for at trykke lidt hårdere på speederen på en del af strækningen.

Fra 3. november hæver Vejdirektoratet nemlig hastighedsgrænsen fra 80 til 90 kilometer i timen på den del af Bygholmvejlevej/Aalborgvej, der løber fra Hjardemålvej ved Østerild til Aggersundvej ved Fjerritslev - i alt 27,5 kilometer.

Dermed er hastigheden hævet på den sidste af i alt 17 steder på det danske landevejsnet, som i 2018 blev en del af en aftale om større indsats med bedre mobilitet mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti.

Aftalen kom i forlængelse af finanslovsaftalen for 2018, hvor der blev afsat midler til at hæve hastighedsgrænserne på udvalgte landeveje og motorveje på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Vejdirektoratet oplyser i en pressemeddelelse, at trafiksikkerheden forud for muligheden for at køre stærkere på de pågældende strækninger er blevet forbedret. Det er sket ved at fjerne faste genstande og påkørselsfarlige træer langs vejen, fjerne overflødige overkørsler, opsætte ekstra autoværn, forlænge overhalingsforbud samt nedskilte den tilladte hastighed fra 90 km/t til 70 eller 80 km/t ved større kryds.

De 17 steder, som i 2018 blev en del af aftalen, er udpeget efter en nærmere analyse af hele statsvejnettet i Vejdirektoratets regi.