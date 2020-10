Frem med nålen i Jammerbugt: Alle ansatte tilbydes nu gratis influenzavaccination

JAMMERBUGT:Krisestaben i Jammerbugt Kommune har besluttet at igangsætte frivillig influenzavaccination af alle kommunens ansatte.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Begrundelsen er, at der i år er en særlig udfordring med COVID-19 og for at reducere risikoen for en samtidig influenzaepidemi, tilbydes alle ansatte i Jammerbugt Kommune en gratis influenzavaccination.

Symptomerne på COVID-19 og influenza ligner hinanden, så derfor vil mange med god grund lade sig teste, når de får symptomer. Med en influenzavaccination bliver færre syge, og der er således behov for færre tests og dermed mindre belastning på testcentre.

- I Jammerbugt kommune vil vi gerne passe på medarbejderne, så vi kan servicere borgerne fremadrettet, og selvom vi ikke kan vide, hvor mange der tager imod tilbuddet om en gratis vaccine, vil det under alle omstændigheder bidrage til at reducere antallet af sygedage og risikoen for at bidrage til smittekæder, siger borgmester Mogens Christen Gade.