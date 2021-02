Frifundet: Det var en ulykke, da 33-årig mistede lillefinger i rundsav

JAMMERBUGT:Det var et uheld, da en 33-årig mand i 2014 mistede sin finger i en rundsav, da han var ved at save en plade over til hylder til garagen.

Det slog Retten i Hjørring mandag fast, da den 33-årige blev pure frikendt for at have savet sin egen lillefinger af med vilje for at snyde en lang række forsikringsselskaber.

Det fortæller den 33-åriges forsvarsadvokat, Karina Skou.

Manden var tiltalt for forsøg på bedrageri mod hele 17 forsikringsselskaber, hvor han havde tegnet ulykkesforsikringer med en samlet forsikringssum på knap 33 millioner kroner ved 100 procent invaliditet.

Forsikringerne var tegnet i årene op til ulykken - dog var de fleste tegnet i 2012 og 2013.

Den 33-årige har hele tiden nægtet sig skyldig, og i retten forklarede han, at de mange ulykkesforsikringer var tegnet, fordi han led af angst for at komme til skade. En angst han fik i barndommen, efter hans far var involveret i en soloulykke. Og da hans ven kom til skade i en trafikulykke skubbede det til angsten.

- Det slog klik for mig. Jeg tænkte ikke rationelt, og jeg malede fanden på væggen. Jeg var bange for at komme til skade, og det var en måde at komme af med min angst på ved at tegne ulykkesforsikringer, forklarede han i retten.

Og Retten i Hjørring lagde i frifindelse blandt andet vægt på, at ulykkesforsikringerne var tegnet flere år forud for ulykken, og fandt derfor ikke, at det var bevist, at den 33-årige havde savet sig i fingeren med vilje.

- Det er den rigtige afgørelse, og min klient er selvfølgelig glad for frifindelsen, siger forsvarsadvokat Karina Skou.

Frifundet men nægtet erstatning

Med Retten i Hjørrings afgørelse har den snart syv år gamle sag fået endnu en drejning.

For tilbage står der, at straffesagen endte med, at den 33-årige nu har rettens ord for, at der var tale om et uheld - men da Retten i Aalborg og Vestre Landsret behandlede sagen som en civil sag, nåede de frem til det modsatte resultat.

For 16 ud af de 17 forsikringsselskaber afviste efter ulykken at betale en forsikringssum med begrundelsen, at de mente, den 33-årige havde savet sin finger af med vilje.

Derfor stævnede den 33-årige forsikringsselskaberne, som altså fik medhold.

Den 33-årige er derfor blevet frikendt for at have begået noget strafbart, men han er samtidig blevet nægtet erstatning fra forsikringsselskaberne.