Frivillige underviser, mens lærere er på tur: Børn har godt af at møde nogle fra lokalsamfundet

GJØL:På mandag skal en flok frivillige passe lærernes arbejde på Gjøl Skole. Det er skolebestyrelsen, der har fået samlet de 10-12 frivillige, der skal undervise eleverne, mens lærerne skal på inspirationstur til andre skoler.

Jesper Mørkholt er formand for skolebestyrelsen, og han efterlyste for godt en måned siden i et facebook-opslag frivillige til skolen. Nu er det lykkedes, at samle en passende flok med meget forskellig baggrund, fortæller han.

- Der er forældre, der har taget fri fra arbejde, pensionerede lærere og pædagoger og sågar folk, der ingen relation har til skolen udover, at de bor i byen, siger Jesper Mørkholt.

Han understreger, at det ikke handler om, at skolen skal spare penge. I det oprindelige facebook-opslag står der da også, at ”hvis det lykkes at få frivillige i stedet for vikarer, bruger skolen i stedet pengene på børnenes aktivitetskasser”.

- Det her handler ikke om at spare penge. Vikarer er fint nok, men fordelen ved at bruge frivillige er, at børnene kommer til at møde mennesker, som de måske ikke kender i forvejen, men som er fra deres lokalsamfund.

- De frivillige kommer også med fagligheder, som eleverne ikke nødvendigvis møder til daglig. Dertil kommer, at vi gerne vil have at vores lærere tager ud og dygtiggør sig, så vores børn kan få den bedst mulige undervisning, siger formanden.

Nogle af pengene bliver brugt til den store fællesspisning, som de frivillige har arrangeret. De store elever fra 5. og 6. klasse skal tilberede mad til hele flokken.

De penge, som er tilbage, skal i bruges på børnenes aktivitetskasser. På forståeligt dansk betyder det, at pengene kan gå til spil, bolde, hulahop-ringe og ander aktiviteter.

Danmarks Lærerforening i skikkelse af formand for Midt-Vendsyssels Lærerkreds, Kirsten Trane Kjær, er kritisk over for at bruge frivillige som lærere.

- Vi synes ikke det er OK. Folkeskoleloven kræver uddannet personale, men når det kun er én dag, er det ikke noget, vi blander os i, siger hun.

Formanden fortæller, at flere skoler bruger frivillige i klasserne.

- Nogen gange er de der sammen med en lærer, nogen gange uden. Det er altid ledelsens ansvar, når der bruges frivillige, og i dét her tilfælde går jeg ud fra, at ledelsen har godkendt det, siger hun.