Frustreret sommerhusdirektør: Jeg havde gerne set en løsning i går

BLOKHUS:Dybt frustration og skuffelse. Det er de ord administrerende direktør i Sol og Strand Per Dam først og fremmest bruger, når han skal beskrive sine følelser ovenpå det sene onsdagsforlig om en yderligere genåbning af Danmark ovenpå det seneste par måneders corona-nedlukning.

Sol og Strand har sit hovedkvarter i Blokhus og står for omkring 18 procent af det danske marked for sommerhusudlejning.

- Jeg er da glad på vegne af de dele af samfundet, hvor der er fundet løsning. Men på vegne af turismen er jeg skuffet og frustreret over, at der ikke er fundet en løsning, så turisme, kan ses som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark, fastslår Per Dam.

Det sene forlig onsdag aften betyder, at sommerhusejere må bruge deres sommerhuse, men de kan endnu ikke udlejes til udlændinge, da restriktionerne med indrejse til Danmark ikke blev lempet tilstrækkeligt.

Kun familiemedlemmer såsom udenlandske ægtefæller og udenlandske sommerhusejere og forretningsrejsende bliver sluppet ind i Danmark i denne omgang.

- Det er titusinder af arbejdspladser og det er mange milliarder, der er på spil. Det giver en massiv påvirkning af vort samfund, at vi har tabt den udenlandske turisme. Det koster 107 millioner kroner dagligt for kystturismen, at grænserne er lukkede, konstaterer Sol og Stranddirektøren.

Han mener, at en løsning stod af netop problematikken omkring af en kontrolleret åbning af grænserne stod øverst på listen hos både turistbranchen, borgmestrene i kystkommunerne, hos Dansk Erhverv og et flertal i Folketinget.

Ikke på vid gab

- Tyskland har rakt hånden frem siden 10. maj, og WHO siger, at der ikke er nogen risiko ved at finde løsninger, hvis grænserne åbnes til andre lande med samme smittetryk som Danmark, så det er meget frustrerende, at det der kom ud af det i går, var at nu hører vi ikke noget nyt senest 1. juni, men senest 29. maj. Ret beset har vi blot fået en løsning to dage tættere på , siger Per Dam.

Han understreger, at turistbranchen ikke ønsker en åbning af grænserne på vid gab.

- Vi har intet ønske om, at coronasmitten skal sprede sig igen. Men en kontrolleret åbning, hvor vi gør det overfor lande med samme smittetryk som i Danmark. Det har man i Tyskland og det har man i Norge. Det kan vi ikke se argumenter for, at man ikke skulle kunne finde en løsning på, konstaterer direktøren.

Siden grænsen lukkede og til udgangen af maj er antallet af bookinger i danske sommerhuse gået ned med 21.000 svarende til 630.000 overnatninger i sommerhusene.

- Så har vi vundet et par hundrede tusinde danske overnatninger, fordi der er flere danskere, der har booket et sommerhus i Danmark, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, men samlet set er vi stadig nede med cirka 14.000 bookinger svarende til 420.000 overnatninger, lyder beregningen fra Per Dam.

Ifølge direktøren rammer det ikke blot Sol og Strand, det rammer også de lokalsamfund specielt langs de danske kyster, der skaffer sig store dele af deres indtægter fra besøgende turister.

- Alt fra restauranter, cafeer, købmænd, butikker og shopping-områder bliver ramt. Her har der været vækst de seneste 10 år, så vi er gået fra at være udkants Danmark til at være vandkants Danmark. Det er jo rigtig dejligt, men netop derfor er det enormt vigtigt at få fundet en løsning, fordi erhvervet har så stor en betydning- ikke bare for os som udlejere og vore sommerhusejere, men også for de samfund, hvor sommerhusene ligger og turisterne færdes i, fastslår Per Dam.

Senest 29. maj

Han har bidt mærke i ordet "senest 29. maj".

- Mit opråb er, at der er ingen grund til at vente til 29. maj: Find en løsning med en kontrolleret åbning af grænserne til Tyskland op til pinse, og Norge meldte jo i den forgangne uge ud, at de gerne så en mulighed for at rejse mellem udvalgte lande fra 15. juni, så vi håber på, at Tyskland kan åbne senest 30. maj og Norge gerne 12. juni, så vil det være et stort skridt i den rigtige retning, lyder forhåbningen fra Sol og Strand-direktøren.

Det ville redde en god bid af de normalt 1,7 millioner overnatninger, der normalt er i sommerhusene i juni måned.

- Vi glæder os over tilgangen af danske overnatninger, men danskerne kan slet ikke lukke hullet efter de mange udlændinge, som ikke kommer. Det har vi hverken ferie eller folk nok til i Danmark, konstaterer Per Dam.

Han kalder turismen for en "vækstmotor langs kysten".

- En arbejdsplads i turismen genererer 1,3 arbejdspladser i afledte erhverv, lyder det fra en frustreret direktør, der nu bare kan vente utålmodigt på næste udmelding fra myndighederne.