Frygt for coronasmitte: Fodboldklub aflyser al ungdomstræning

JETSMARK:Frygt for coronasmitte har fået bestyrelsen i Jetsmark IF til at droppe al børne- og ungdomstræning i denne uge. Det skriver klubbens bestyrelse på Facebook.

Det skyldes, at Skolecenter Jetsmark er ramt af coronasmitte, og derfor har bestyrelsen besluttet at aflyse træning for alle ungdomshold fra de yngste til U17-årgangen. Aflysningen gælder i første omgang resten af denne uge.

- Vi har fået at vide, at flere elever på skolen er blevet sendt hjem for at blive testet for corona-smitte, og vi har mange spillere i klubben, som går på skolen, og derfor tager vi ikke nogen chancer. Hellere safe end sorry, siger bestyrelsesformand i Jetsmark IF Bøje Lundtoft.

Aflysningen gælder også alle kampe, som holdene skulle have spillet i denne uge. De kampe er i første omgang udsat og kan forhåbentlig spilles senere på efteråret.

- Vi er måske mere rigide end andre, men undskyld; vi dør altså ikke af at udskyde et par træninger og nogle kampe. Nogle vil sikkert mene, at vi kan virke hysteriske, men vi reagerer hellere for hurtigt end for langsomt, fastslår formanden.

Henvendelse fra forældre

Bøje Lundtoft understreger, at det 100 procent er klubbens beslutning. De har hverken fået henvendelser fra Jammerbugt Kommune eller Skolecenter Jetsmark.

- Vi har fået henvendelser fra forældre som ringer og spørger om, at de kan sende deres børn til træning, og vi vil ikke tage ansvaret for det, hvis det så viser sig, at vi har været med til at bringe smitten videre, og vores trænere skal heller ikke stå med det ansvar, at de skal vurdere om en spiller kan komme til træning, siger Bøje Lundtoft.

Klubben følger udviklingen tæt - specielt på Skolecenter Jetsmark. Klubben håber, at træningen kan genoptages mandag 21. september, men det kommer naturligvis an på udviklingen.

Bestyrelsen i Jetsmark IF opfordrer alle til at lade sig teste, så der hurtigst muligt kan blive dæmmet op for risikoen for smittespredning af coronaen samt at følge myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

Gennemfører cykelløb og stadion-indvielse

Det er fortsat tanken at afvikle et sponsorcykelløb på fredag, og et VIP-arrangement på lørdag, hvor det nye stadionanlæg skal indvies i forbindelse med 2. divisionskampen mellem Jammerbugt FC og Dalum IF.

Bestyrelsen mener at begge arrangementer godt kan afvikles ved at tage hensyn og med respekt for de gældende corona-retningslinjer.

- Vi mener, at der er forskel. Det kan være meget svært at fortælle nogle U10-drenge, at de ikke må tackle og komme i infight. Når vi cykler et sponsorcykelløb, så sidder vi på en cykel og kan sagtens holde den nødvendige afstand ude på ruten, siger bestyrelsesformanden.

Med hensyn til VIP-arrangementet, så er der begrænsninger i forhold til antallet af deltagere. Der er plads til maksimalt 72 personer i lokalet, så afstandskravene kan overholdes.

- Det er vi trygge ved, at vi er i stand til at håndtere. Helt naturligt så har der også været begrænset tilmelding til arrangementet. Til vores første hjemmekamp var der omkring 50 personer. Vi har også et behov for at imødekomme de sponsorer som støtter os med et ikke ubetydeligt beløb, lyder det fra Bøje Lundtoft.