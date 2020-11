Fugle skal filmes på minkfarme og undersøges for corona

NORDJYLLAND:Med vildtkameraer skal det undersøges, hvilke fuglearter der findes omkring danske minkfarme, og hvordan deres adfærd er.

Det oplyser Miljøstyrelsen.

Kameraerne er ved at blive opstillet på 30 minkfarme, hvorefter optagelsernes skal analyseres ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet.

De placeres på minkfarme rundt omkring i landet, hvor der ikke er udbrud af coronasmitte.

- Vi vil gerne vide mere om, hvorvidt fugle er involveret i smittespredningen, siger Mariann Chriel, specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

- Kameradelen er med til at vise, hvad det er for en adfærd fuglene har, når de kommer på besætningerne, og om de har en risiko for smitteoverførsel.

Samtidig kan minkavlere i Nordjylland søge om dispensation hos Miljøstyrelsen til at indsamle fugle til undersøgelse for coronavirus.

- Vi vil gerne have nedlagt nogle fugle omkring de smittede besætninger for at se, om fuglene har smitte med ind eller ud fra besætningerne, siger Mariann Chriel.

Det drejer sig om fuglearterne allike, gråkrage, hættemåge, stormmåge og sølvmåge.

Hver minkavler må indsamle op til fem nedlagte fugle ved deres farm, men det skal ske uden for minkfarmen.

Miljøstyrelsen ønsker at indsamle 100 fugle og har også bedt Dansk Jægerforening om hjælp til at indsamle gråkrager og sølvmåger fra områder væk fra minkfarmene.

De første nedlagte fugle er allerede blevet sendt ind, og Miljøstyrelsen håber, at de har nok fugle til at blive undersøgt om 14 dage.

Dispensationen gælder indtil 1. december.

Tidligere har forskere fra Københavns Universitet undersøgt fire måger, hvor man kunne konstatere coronavirus på foden af den ene måge.

Derfor skulle måger undersøges yderligere for at se, om de kunne være årsagen til, at smitten har spredt sig på minkfarme.

/ritzau/