Fugleentusiaster tæt på trafikken har skabt farlige situationer: Her er løsningen

FJERRITSLEV:Kobbersnepper, klyder og ryler.

Det er nogle af de fuglearter, som yngler i Bygholm Vejle, og som gør området til et yndet sted for fugleentusiaster.

Men det har ikke altid været en tryg oplevelse at komme til at kigge nærmere på reservatets mange tusind fugle.

Naturområdet ligger langs hovedvej A11 mellem Fjerritslev og Thisted, og for et par år siden blev fartgrænsen i området sat op fra 80 til 90 kilometer. I den forbindelse blev muligheden for at benytte et vigespor til at kigge på fugle indskrænket. Det har siden ført til utrygge situationer, hvor fugleentusiaster er kommet meget tæt på trafikken, når de har holdt ind til siden for at iagttage fuglelivet.

Vigepladserne er blevet etableret af Vejdirektoratet. Foto: Bo Lehm

- Bygholm Vejle er et af de bedste fugleområder i Danmark, og tidligere har man haft mulighed for at bruge vigesporet langs hovedvejen, hvor man kunne gøre stop, fortæller Henrik Haaning, som ornitolog og konsulent og desuden bosat i området, og fortsætter:

- Men der blev taget initiativ politisk til, at farten skulle sættes på til 90 kilometer i timen, og i den forbindelse blev asfaltvejen udvidet en smule og der blev opstillet en masse skilte i vigesporet og frem for alt blev vigesporet ikke plejet, og folk benyttede sig ikke af det. Med kraftig trafik opstod der mange farlige situationer.

Netop på grund af de dårlige betingelse for fuglekiggere, rettede Henrik Haaning i sommeren 2022 henvendelse til Vejdirektoratet med et forslag om at oprette tre vigepladser, hvor fugleinteresserede på sikker afstand af trafikken kunne kigge på de mange fugle. Han fik opbakning fra formænd for flere natur- og ornitologforeninger, som også skrev under på forslaget.

For et par år siden blev fartgrænsen øget fra 80 fra til 90 kilometer i timen på hovedvej A11. Foto: Bo Lehm

Overrasket

Til Henrik Haanings overraskelse efterkom Vejdirektoratet ønsket, og tre nye vigepladser er efterfølgende blevet etableret. Her er der plads til, at ornitologisk interesserede kan nyde det rige fugleliv.

- Jeg havde ikke regnet med det, men Vejdirektoratet kontaktede mig i efteråret og fortalte, at de havde fundet penge til vigepladserne, siger han, som er begejstret over de muligheder, som de nye vigepladser tilbyder.

- Nu har man mulighed for at trække ind og holde i sikkerhed fra den øvrige trafik, og man kan få optimeret sine oplevelser af de naturværdier, som er ret enestående.

Med de tre nye vigepladser er der i alt fem vigepladser med udsigt til Bygholm Vejle. Ifølge Henrik Haaning er det med de fem vigepladser nu muligt at iagttage hele området fra en sikker placering.

Vigepladserne skal give mulighed for at iagttage fuglene i Bygholm Vejle uden at komme tæt på trafikken. Foto: Bo Lehm

Vigtigt nationalt og internationalt

Ifølge Henrik Haaning er der god grund til, at Bygholm Vejle tiltrækker mange fugleinteresserede.

- Bygholm Vejle er både nationalt og internationalt et vigtigt område for en lang række fuglearter, som bruger området til deres rast og deres overvintring, siger han.

- Det er en brakvandseng, og det er en sjælden naturtype. Der nogle fuglearter, som efterhånden har deres vigtigste bestande i Danmark på den her eng.