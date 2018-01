Gade: Naturligt at statsansatte er kede af det - men vi er klar til dem

JAMMERBUGT: Som man kunne læse i gårsdagens udgave af NORDJYSKE, så skal det fælles sekretariat for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd placeres i Jammerbugt Kommune.

Udflytningen af statslige arbejdspladser betyder, at 11 stillinger flyttes til Brovst - fra Bredgade 25, København K.

Det giver grund til at hejse flaget i Brovst, mener Mogens Chr. Gade (V) - men samtidig bør man også have forståelse for den måde, som flytningen påvirker sekretariatets medarbejdere

- Nogle af dem kan selvfølgelig være kede af det. Vi skal have respekt for, at det er nogle sårbare mennesker, der lige har fået den her melding, fastslår borgmesteren.

- Med den afstand er det kun naturligt, at der vil komme en reaktion, og det skal vi være opmærksomme på og have forståelse for. Men hvis der er nogle af dem, der er klar til at blive borgere i vores kommune, så skal vi jo nu til at overveje, hvordan vi bedst byder dem velkommen.

En milepæl er nået

Selv har Mogens Chr. Gade mest grund til at smile.

- Jeg synes, at det er en form for stempel, at sådan en landdistriktskommune som vores, nu også kan få del i de statslige arbejdspladser. Vi ville selvfølgelig gerne have haft flere, men jeg synes, at vi nu er kommet over dørtærsklen.

- Der er en god signalværdi i det, og det gør noget for vores selvværd her i Jammerbugt Kommune, siger Mogens Chr. Gade, der desuden glæder sig over de direkte effekter for Brovst.

- Enten vil det jo give nogle nye arbejdspladser til folk i området - eller også vil det generere noget tilflytning.

På jagt efter en lokation

I forbindelse med udmeldingen om udflytningen af arbejdspladserne, sagde innovationsminister Sophie Løhde (V), at de udflyttede arbejdspladser skal etableres i eksisterende bygninger. Forventningen er, at det vil få udflytningen til at gå hurtigere.

Mogens Chr. Gade ved endnu ikke, hvor i Brovst det nye sekretariat skal etableres. Men han fortæller dog, at da Sophie Løhde kort før kommunalvalget var på besøg i Jammerbugt Kommune, så blev der kigget på mulige lokationer.

- Men vi er ved at prøve at få svar på, hvor de har tænkt sig at være, siger Mogens Chr. Gade.