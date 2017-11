Gammel Nokia centralt bevis i brandsag

HJØRRING: Den 34-årige deltidsbrandmands gamle Nokia mobiltelefon bliver et af de helt centrale beviser i sagen mod ham.

Ikke telefonen i sig selv, men de store mængder teleoplysninger, som politiet har kigget igennem.

Men teleoplysningerne er ikke så præcise, som det ellers er muligt i dag med smartphones med gps.

Da den 34-åriges telefon er af ældre dato, så bliver telefonen nemlig kun registreret, når den er i brug - altså ved opkald eller sms.

På disse registreringer kan man se, hvilken sendemast telefonen er gået på, hvornår den er gået på masterne, og i hvilken retning masten udsender signalet til telefonen.

På den måde er det muligt at se, hvilket område telefonen har været i, men altså ikke helt ned på enkelte adresser eller veje.

Telefon gik på sendemaster

Det er denne omfattende kortlægning af den 34-åriges teleoplysninger, som anklagemyndigheden bruger for at forsøge at bevise, at den 34-årige befandt sig på brandstederne, da brandene blev påsat.

Ved hver enkelt af de 30 brande, som nåede at blive behandlet de to første retsdage, gennemgik anklager Kim Kristensen disse teleoplysninger, og i de fleste tilfælde var den 34-årige telefon gået på en eller flere sendemaster i nærheden af brandstederne lige før branden opstod.

For i de fleste tilfælde havde den 34-årige været i telefonisk kontakt med sin daværende kæreste - enten før branden opstod eller i forbindelse med, at han blev kaldt til brand.

På besøg eller på druktur

Den 34-årige nægter dog, at have været på nogle af gerningsstederne før brandene, men han ville ikke afvise, at han kunne have været i områderne.

I nogle tilfælde har han forklaret, at han har været på besøg hos familie eller venner og i andre tilfælde forklarer han, at han kan have været ude på en af sine "spritruter", som er mindre veje, hvor han kørte rundt, når han skulle drikke i smug for sin kæreste.

Anklager Kim Kristensen mente derimod, at det var meget mærkeligt, at der opstod brand hver gang, den 34-årige lige havde været i et område.

Bil på overvågning ligner

I de forhold, hvor politiet ikke har relevante teleoplysninger - altså hvor telefonen ikke er blevet registreret i nærheden af brandstedet - lægger anklagemyndigheden vægt på videoovervågning fra et byggemarkeder tæt ved den tiltaltes bopæl.

Overvågningskameraer filmer en del af den offentlige vej i baggrunden, og her kan man se en bil, der ligner den tiltaltes omkring tidspunkterne for brandene.

Ifølge anklagemyndigheden indikerer det, at den 34-årige har været ude at køre på de tidspunkter, hvor der er tændt ild, og igen når han er blevet kaldt til brandslukning.

Den 34-årige ville i retten ikke afvise, at det var hans bil, eller at han havde været ude at køre, men han kunne ikke ikke sige det med sikkerhed.

Igen afviste han dog blankt, at han havde været ude at køre for at tænde ild.