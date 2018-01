Gavranovic: Hele pakken skal passe

FODBOLD: Jammerbugt FC har torsdag hentet deres anden forstærkning frem mod oprykningsspillet i 2. division, og det er en gammel kending, der vender tilbage til klubben.

Offensivspilleren Sead Gavranovic har skrevet under på en etårig kontrakt med Jammerbugt FC.

Sead Gavranovic var med til at spille Thisted op i 1. division, hvor han også har været en del inde omkring holdet i denne sæson - i 1. division er det blev til i alt 16 kampe, hvoraf de otte har været som starter, og det er blevet til to scoringer.

- Det gør da også, at det har været et utroligt svært valg, for jeg har været meget glad for at være i Thisted. Men som menneske handler det også om, at man skal kunne få hele pakken til at gå op. Når man som jeg bor i Aalborg, så bruger man seks timer hver eneste gang, der er træning i Thisted, og det har været svært at få til at gå op i en højere enhed med arbejde og kæreste, siger Sead Gavranovic, der har fået lov til at blive løst af kontrakten i Thisted FC for i stedet at vende tilbage til Jammerbugt.

- Og jeg er jo kun glad for, at Jammerbugt og træner Bo Zinck igen står klar til at tage imod mig med åbne arme, og jeg håber virkelig, at jeg nu kan tage skridtet videre i min karriere, hvor jeg nu bliver en spiller, der skal give videre til de andre på holdet. Jeg regner da selvfølgelig med, at der er nogle forventninger til mig, for selvom jeg kun er 26, så har jeg prøvet en masse i dansk fodbold. Jeg har spillet flere hundrede divisionskampe, og jeg glæder mig at få et større ansvar, siger han.