Gennembrud i alvorlig voldssag: Nu sigtes seks unge mænd for vold - 17-årig skal i grundlovsforhør

KAAS:Nordjyllands Politi har skredet til flere anholdelser i forbindelse med den voldsomme sag fra Kaas, hvor en mand blev overfaldet i weekenden.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

En ung mand på 17 år, som stammer fra lokalområdet, er blandt de anholdte. Politiet har sigtet ham for kvalificeret vold. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør 21. november kl. 11.45 ved Retten i Hjørring.

Politiet forventer, at grundlovsforhøret bliver afholdt for lukkede døre af hensynet til den fortsatte efterforskning i sagen, da der kan være flere mulige gerningsmænd på fri fod.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke kommentere på den 17-åriges stillingtagen til sigtelsen.

Flere anholdelser foretages

Efter anholdelsen af den 17-årige førte politiets fortsatte efterforskning til, at man torsdag har anholdt yderligere fem personer som mistænkes for at have taget andel i volden.

Der er tale om yngre mænd i alderen fra 17–22 år. De sigtes ligeledes for kvalificeret vold.

- Vi forventer, at de øvrige anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af fredagen, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Lene Madsen

Tip førte til anholdelser

Alle de anholdte stammer fra lokalområdet.

- Det var på baggrund af tip fra borgerne, at vi kom på sporet af de mulige gerningsmænd til volden. Vi siger tak for de mange henvendelser fra offentligheden i sagen, understreger politikommissær Lene Madsen.

Den overfaldne mand blev alvorligt kvæstet ved overfaldet, men han er dog uden for livsfare.

Politiets efterforskningen i sagen fortsætter, oplyser politikommissæren.