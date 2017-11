Gjøl Havn deler vandene

GJØL: Mange gjølboeres blik er i disse dage rettet mod havnen, hvor Domeas potentielle byggeplaner i to versioner har mødt hård modstand fra nogle borgergrupper, mens fortalere for havnebyggeriet så småt er begyndt at titte frem.

Derfor var det naturligt, at det største emne på vælgermødet tirsdag aften på Gjøl Kro handlede om netop havnebyggeriet. Nogle af partierne var klare i spyttet:

- Lyt på dem, der vil investere i Gjøl Havn. Jeg går ind for boliger på Gjøl Havn, men de skal selvfølgelig passe til byen, sagde Jørgen Ravn Christensen (K).

Konservative mener, at penge avler penge, og at boliger på havnen i sidste ende vil komme byen til gode.

Også Dansk Folkeparti mener, at man skal være åben for forslag:

- Pas nu på. En investor kommer og viser interesse, og så skal man overveje det grundigt, før man siger nej. Der er ikke sket store ting på Gjøl de seneste år, siger spidskandidat Per Vandkrog (DF).

Modstanderne af boligbyggeriet mente hovedsageligt, at byggeriet skal begrænses betydeligt eller flyttes væk fra havnen:

- Det ville være en absolut katastrofe for Gjøl, hvis de store planer om de store boligblokke midt på havnen gennemføres, mener Keld Bendixen (borgerlisten).

- Hvis nogen kommer med en pose penge, kan kommunale dispensationer ryge over bordet uden problemer. Vi skal respektere den gældende aftale med gjølboerne. Vi går ikke ind for byggeri på havnen, sagde Frank Østergaard (SF).

- Nej til byggeri! Men der kan være mulighed for at udbygge saunaen med et par kvadratmeter, mener Jørn Baandrup (RV).

- Det er den mest anvendelige havn i Jammerbugt. Vi vil ikke have byggeri på havnen, sagde Jørgen Olsson (EL).

Fælles for alle partierne er, at de ønsker en grundig borgerinddragelse, før en endelig beslutning bliver taget.

Lurepassende partier

Der kom ingen endegyldige holdninger om havnen fra hverken den siddende borgmester Mogens Gade (V) eller hans største rival til posten og nuværende formand for teknisk udvalg, Jens Christian Golding (S). De afventer begge borgernes dom og følger processen med dialog- og borgermøderne, som blev søsat tidligere på året, og som stadig er i gang.

Denne tavshed mødte kritik fra salen:

- Borgerne her på Gjøl kan ikke blive enige om havnebyggeriet. Der vil blive stor splittelse i byen, og den kan allerede mærkes nu. Nogle partier lurepasser, da de er bange for at tage en beslutning, sagde en tilskuer.

Interne uenigheder

De to socialdemokratiske repræsentanter til mødet var ikke helt enige om, hvad der skal ske på havnen. Kandidaten og gjølboen Poul Ilsøe har nemlig en utvetydig holdning til havnebyggeriet:

- Havnen skal fredes. Byggeri på havnen giver ingen børnefamilier, men det vil vi have større chancer for med parcelhusbyggeri, sagde han tirsdag aften.

Jens Christian Goldings holdning er, at man måske godt kan finde byggefelter på havnen, men ikke midt på havnen som i første udkast.

Om uenighederne siger Jens Christian Golding efterfølgende:

- Der er mange, der har stærke holdninger til det her, siger han.

- I sager som denne har man lov til at melde det ud, man vil. Her er vi ikke bundet af partier. Det er friheden ved at være kommunalpolitiker, mener Jens Christian Golding.