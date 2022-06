Gjøl Kros aktionærer i arbejdstøjet

GJØL:Er der noget, de er enige om på Gjøl, så er det, at byens kro ikke skal sælges. Det stod klart, da der forleden blev afholdt generalforsamling. 116 aktionærer ejer den mere end 100 år gamle kro, og de er ikke klar til at opgive projektet, selvom kroen lige nu står uden forpagter, og kroen trænger til renovering.

- Der var mødt 80 aktionærer op til generalforsamlingen, og vi drøftede, om det var tid til, at vi skulle sælge kroen, men der blev sat to stykke streger under, at den ikke er til salg, fortæller René Poulsen, der er formand for Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S.

Den tidligere forpagter, Peter Kjeldgaard, drev kroen i godt et år og medvirkede til, at stedet blev vidt berømmet for sine monsterburgere. Uenighed om lejekontrakten og strategi for kroen betød imidlertid, at samarbejdet ophørte tidligere på året. Nu er Gjøl Kro på udkig efter en ny forpagter, som kan drive stedet videre med fokus på - ikke monsterburgere - men eksempelvis smørrebrød, stjerneskud og andre lette retter. Endvidere er kroen et populært sted at afholde selskaber, og det bliver naturligvis også en opgave for en kommende forpagter.

- Vi har ikke lagt os fast på en specifik profil, idet vi ønsker at få et så bredt felt som muligt. Håbet er, at det bliver muligt at få en aftale på plads, så vi kan åbne i de kommende sommermåneder, siger René Poulsen.

Den midlertidige lukning skal bruges til at få shinet kroen op. Derfor møder aktionærerne op til en arbejdsdag på lørdag, hvor de går i gang med kalkekosten og malerpenslen.

- Der er nedsat et arbejdsudvalg, og vi har haft stor hjælp fra en aktionær, som har kortlagt de nødvendige reparationer og indhentet priser på arbejdet. På arbejdsdagen tager vi os af de ting, der er livsnødvendige for at kroen står klar til sommersæsonen, siger René Poulsen og tilføjer, at det er besluttet at udvide aktiekapitalen med 1,5 millioner kroner.

- Denne aktieudvidelse skal sikre, at det dels bliver muligt at indfri gæld til to Gjøl-borgere, som har lånt kroen penge, og desuden er planen, at kroens toiletter skal renoveres.

At der er stor opbakning til stedet, som forfatter Hans Kirk boede på, da han skrev bogen "Fiskerne", hersker der ingen tvivl om. Derfor er det slet ikke en option, hvorvidt Gjøl fortsat skal have en kro.

- Vores havn har udviklet sig helt fantastisk, og det at komme på havnen er en attraktion i sig selv, og derfor skal vi også bevare vores kro. Det er en del af byens historie, fastslår René Poulsen.