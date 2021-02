Krondyr i flok skyld i uheld: To personer kom til skade

FJERRITSLEV:Tre biler var impliceret, da der ved 18-40-tiden torsdag aften skete et trafikuheld på Trekronervej i Tingskoven nær Fjerritslev.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet er fremme ved uheldet, og vejen er helt spærret i begge retninger.

- Der er to tilskadekomne, som lige nu er under behandling i to ambulancer på stedet. Uheldet er formentlig sket på grund af glat føre, oplyser politiet på Twitter.

På stedet ser det dog ud til, at en rudel krondyr (en flok krondyr, red.) er sprunget over vejen, hvorfor den første bil i rækken bremsede hårdt op. Derpå er de to følgende biler kørt op bag i nummer et.