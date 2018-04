Gnavere i ledningsnettet

BLOKHUS: Mandag sidst på eftermiddagen indløb alarm om en brand i et sommerhus på Petersvej i Blokhus.

- Meldingen var, at der kom røg ud under taget i sommerhuset, der var af ældre dato, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Han understreger, at sommerhuset ikke nedbrændte.

- Vores patrulje konstaterede, at branden formentlig er opstået i noget ledningsnet, der havde været gnavere i. Der vil blive lavet en brandundersøgelse for endelig at fastslå årsagen, tilføjer vagtchefen.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden.