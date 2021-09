Godkender udskældte byggeplaner i Hune

HUNE:Torsdag aften var en skelsættende aften for borgerne i Hune. Her godkendte en næsten enig kommunalbestyrelse med stemmerne 23 mod 4 de omdiskuterede planer for Hune, der blandt andet byder på et nyt hotel, en ny placering af XL-byg og en forflyttelse af Hune Boldklub.

Planerne, der blev godkendt som et samlet punkt, har været længe undervejs og det sidste punktum i sagen er måske ikke sat endnu.

Det kommer der til at ske

Nørresundby Boligselskab fik godkendt deres planer om at bygge 44 boliger på den grund, som i dag huser XL-byg på Vesterhavsvej.

Deres ønske har ændret sig en smule fra boligselskabets oprindelige planer - blandt andet er de højeste bygninger flyttet ind centralt på grunden.

Af hensyn til økonomien i projektet gives der tilladelse til op til fire etager. Kommunen har lyttet til borgernes bekymringer på den måde, at de højeste bygninger trækkes ind i midten af området, langt fra skel. Illustration fra projektet

Men når der skal bygges boliger, er der ikke plads til byggemarkedet, som skal flytte til en anden central grund i byen. Og det er især den flytning, som har været diskuteret.

Kommunalbestyrelsen besluttede med stort flertal at lade byggemarkedet flytte ind på Stenmarksvej på grunden, som indtil nu, har huset Hune Boldklub.

Byggemarkedet er dog ikke det eneste, der flytter ind. Byggeplanerne for et hotel på dele af grunden blev også godkendt.

Bag det projekt står ejeren af Skulpturparken, John Andersen, som køber 2.500 kvadratmeter af grunden direkte af XL-byg.

John Andersen har nu fået godkendt sine hotelplaner i Hune. Arkivfoto: Claus Søndberg

Han sagde tilbage i januar, at i så fald, at kommunen godkendte flytningen af XL-byg, ville der være tale om et hotel med i omegnen af 100 værelser.

Han fortalte dengang, at tanken er, at det skal være et middelklassehotel med fleksibel indretning, så der både kan være plads til familier i to værelser med en dør imellem, og til at deltagere i møder og konferencer kan få eneværelser.

John Andersen forventer ikke, at det bliver et problem at leje værelserne ud til turister om sommeren, mens hotellet om vinteren skal tiltrække møder, konferencer og selskaber, som samtidig kan benytte skulpturparkens faciliteter.

Sorteper

Tilbage står Hune Boldklub foreløbig med sorteper. For selv om planerne har været længe undervejs, er det ikke besluttet, hvor klubben skal placeres.

Det betyder, at flere hold i øjeblikket træner andre steder i kommunen eller helt i Aalborg, hvor man har indgået et klubfællesskab med Nordens Paris.

Det står i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at der arbejdes intensivt på at finde en permanent løsning.

Og det er da også det, som borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade er mest ked af i processen.

- Jeg er mest træt af det med Hune Boldklub, fordi de bliver hjemløse for en periode. Det er træls for dem, siger han til Nordjyske.

Tilfreds med at det hele gik op

Kritikere af planen har tidligere luftet deres argumenter i Nordjyske, hvor især flytningen af XL-byg til en anden central placering i stedet for at flytte byggemarkedet udenfor byen, har fyldt.

Mogens Gade forstår godt argumenterne, men han savner at kritikerne kommer med et bud på, hvordan løsningen alternativt kunne have set ud.

- Udviklingen kommer ikke af sig selv. Vi kan godt sidde og lave planer, men det kræver, at der er nogen, som har lyst til at handle på dem og investere, før de kan blive til noget. Så skal jeg ikke være dommer over, om vi kunne have gjort det bedre, men jeg er fantastisk glad for resultat, siger han.