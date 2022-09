Godt nyt til el-bilisterne: 38 pladser får ladestandere

JAMMERBUGT:Det er et solidt skridt på vejen til at imødekomme det stigende antal elbiler på vejene. Desuden er det et vigtigt parameter i forhold til at tiltrække turister til kommunen. Det konstaterer erhvervs- og turistchef i Jammerbugt Kommune, Anna Oosterhof,

- Vi risikerer, at turisterne kører forbi os, hvis ikke vi kan imødekomme behovet for at lade sin el-bil op, siger hun og glæder sig over udsigten til at få ladestandere på 38 lokaliteter i kommunen.

Ladeoperatøren E.ON har vundet et udbud af offentlige ladestandere hos Jammerbugt Kommune til i alt 38 lokaliteter. De kommende otte år skal virksomheden etablere og stå for driften af standere på 38 arealer, der har mere end 20 parkeringspladser.

- Turisterne efterspørger ladestandere til el-biler, og vi ved, at det er blevet et søgekriterie i forhold til valg af destination. Derfor er det et oplagt konkurrenceparameter, at vi nu kan tilbyde pladser til opladning af el-biler, siger Anna Oosterhof.

Kommunens indsats kan dog ikke stå alene. Dels ligger nogle af pladserne ikke optimalt i forhold til turisternes færden, og dels er der behov for langt flere ladestandere.

Anna Oosterhof glæder sig over udsigten til, at der kommer pladser til opladning af el-biler. Arkivfoto

- Jeg betragter dette her som en del af et større fokus. Kommunen kan ikke drive tankstationer, men vi håber, at samarbejdet kan bane vej for, at flere private virksomheder finder løsninger på det stigende behov, siger Anna Oosterhof og tilføjer, at der i det private erhvervsliv allerede er stor bevidsthed om nødvendigheden.

- Vi har afholdt et dialogmøde om ladestandere i kommunen, hvor private virksomheder deltog. Der var mange, der var i gang med at finde løsninger, men det kan forekomme som et komplekst marked, og her forsøger vi som kommune at hjælpe, siger hun.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V), ser frem til det nyetablerede samarbejde mellem E.ON og Jammerbugt Kommune.

- Vi glæder os over at være den første kommune, der har udbudt etablering og drift af el-ladestandere, efter den nye lovgivning er trådt i kraft. Det betyder, at kommunens borgere og besøgende allerede inden dette års udløb vil opleve, at de første kommunale el-ladestandere kommer i drift, skriver Michael Krogsgaard i en pressemeddelelse.