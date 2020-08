Grillning af pattegris brandhærger Saltum-slagter

SALTUM:Der går noget tid, før Mesterslagteren i Saltum igen kan slå dørene op for sine kunder, efter at både butik og bagvedliggende bygninger fredag aften blev hærget af en brand.

Ved branden blev ca. 75 kvm bygninger ødelagt af flammerne - blandt andet et kølerum og dele af et køkken. Desuden er butikslokalerne er svært røg- og sodskadet.

- Hele produktionsapparatet er lagt ned, fastslår indsatsleder Jørgen W. Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Mesterslagteren skriver selv på sin Facebook-side fredag aften, at kunderne kan forvente at møde en lukket dør, indtil der er skabt et overblik over skaderne ved branden.

Ifølge Henrik Bech, vagtchef ved Nordjyllands Politi, opstod branden, da der blev grillet en helstegt pattegris på en terrasse bag slagterbutikken.

- Det kommer for tæt på et udhæng ved garagen, og det sætter ild i udhænget, oplyser vagtchefen og tilføjer, at for at gøre ondt værre udløser brandårsagen en bøde på 500 kr. for overtrædelse af Beredskabsloven.

12 brandfolk fra stationerne i Løkken og Pandrup arbejdede fra kl. 18 med at begrænse skaderne mest muligt.