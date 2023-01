Grisestalden blev for lille for producent af vinkældre: - Det har overgået alt, hvad vi drømte om

TRANUM:Vinkælder-producenten Vinorage er flyttet fra Tranum til Terndrupvej i Brovst, hvor virksomheden sidste år overtog Miri Ståls store produktionslokaler og lager.

- Grisestalden derhjemme blev ganske enkelt for lille, griner iværksætteren Rasmus Glindvad Kristensen, der driver virksomheden sammen med sin bror Rene.

Vinorage laver vinkældre til indbygning i gulvet. Rammen er en vandtæt ståltank, der holder grundvandet ude, men fordi den ligger i jorden, er temperaturen stabil - og det er det vigtigste, når man gemmer vin.

- Det har overgået alt, hvad vi drømte om, da jeg lavede min første vinkælder derhjemme i køkkenet i Tranum i 2015, siger Rasmus Glindvad Kristensen.

En genial ide

- Jeg ville gerne have et vinkøleskab i køkkenet, men det var ikke plads til, mente fruen. Og så endte det med, at jeg skar et hul i gulvet og byggede min første vinkælder. Min bedstefar fortalte mig, at det var en genial ide, for det mindede mest af alt om de gamle viktualiekældre, hvor temperaturen var stabil.

- På et tidspunkt fik jeg en henvendelse fra en mand i Esbjerg, som havde hørt om vinkælderen og gerne ville have en magen til i sit nye hus. En uge senere kom hans nabo og ville også have en vinkælder - og siden 2017 har min bror og jeg levet af det.

Rasmus og Rene Glindvad Kristensen i Vinorages helt store model, som Rene har installeret i hjemmet i Tranum. Foto: Jesper Hansen

- Vi lavede et værksted i den gamle grisestald hjemme på gården, men der er ikke plads nok, så sidste år overtog vi Miri Ståls gamle lokaler på Terndrupvej. Her er der både værksteds- og lagerplads nok til, at vi kan fortsætte væksten.

- Vi lagde ud med en hjemmelavet hjemmeside og en Facebook-side til at markedsføre vores vinkældre, men da vi kom med i et mentorforløb, fik vi professionel hjælp til markedsføringen. Det har givet pote. Vi har efterhånden produceret over 500 vinkældre.

Drømmer om eksport

- Kunderne har især været på Sjælland og i Aarhus og Odense, men også andre steder i landet. Så nu er vi ved at overveje eksport. Vi har et godt øje til Norge, hvor vi allerede har leveret to vinkældre, fortæller Rasmus Glindvad Thomsen.

Vinorage beskæftiger foruden brødrene Glindvad Kristensen også smedelærlingene Mads Ditlev Thomsen og Peter Sønderhaven. Foto: Jesper Hansen

Vinkældrene bliver leveret komplet med tegninger og instruktioner, og så skal kunderne ellers bare sørge for et hul i gulvet og noget strøm. Rent plug and play. Vi bygger det hele færdigt her på værkstedet - stålkassen, inventaret og en låge af hærdet gulvglas med motordrev. Styresystemet har vi selv udviklet og får det lavet af iværksætteren Miklas Poulsen, der er flyttet ind i et hjørne af kontoret.

Udover Rasmus og Rene Glindvad Kristensen beskæftiger Vinorage to smedelærlinge.