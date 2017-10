Håber på kæmpeattraktion efter renovering

JAMMERBUGT: Jetsmark Idrætscenter skal renoveres for 62 millioner kroner.

- Jetsmark Idrætscenter har igennem nogle år trængt til basale ting som nyt tag og andre gode ting, som vi i de seneste år har undladt at investere meget i, så vi i stedet kunne lave et stort projekt med perspektiv, siger borgmester Mogens Gade (V).

- I stedet for at lave lappeløsninger forsøger vi at lave et meget ambitiøst projekt, der som minimum kommer til at matche DGI-huset i Aabybro, siger Mogens Gade.

Kommunen har afsat 20 millioner kroner. De sidste 42 millioner kroner til renoveringsprojektet er fundet - især LR Realkredit A/S spytter penge i kassen. Renoveringen ventes at komme i udbud. Idrætscentrene i Brovst og Aabybro er også blevet renoveret. Fjerritslev står sandsynligvis for tur næste gang.

Muligvis mere ambitiøst

Søren Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Jetsmark Idrætscenter og medlem af den arbejdsgruppe, der har arbejdet med renoveringen siden 2007, håber at få en helt speciel attraktion under Jetsmark Idrætscenters tag: et 22-meter dybt dybtvandsbassin.

- Der findes kun to af sådanne bassiner i Europa, og det tætteste er i Köln, siger Søren Larsen.

- Og modsat den i Tyskland, vil vi gerne indrette et "rigtigt" undervandsmiljø med udskiftelige kulisser og grotter, fortsætter han.

Der er stadig mange spørgsmålstegn i projekt dybtvandsbassin, men Søren Larsen håber på at have et bedre overblik i starten af næste måned.

- Det her bliver sindssygt unikt, hvis det lykkes, siger han.

Søren Larsen estimerer prisen til at være oppe omkring 50-70 millioner kroner, og de penge skal findes via diverse fonde.